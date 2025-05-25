Байер определился с именем нового тренера команды. Романо подтвердил

Бывший тренер «Аякса» и «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в ближайшее время возглавит леверкузенский «Байер», который покинул испанец Хаби Алонсо.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Эрик достиг договоренности с немецким клубом о сотрудничестве. Контракт тен Хага будет рассчитан на два года. Подписание договора между клубом и тренером состоится в понедельник.

Интересно, что тен Хаг отказался от идеи во второй раз возглавить «Аякс», поскольку тренер заинтересован в «Байере».

В текущем сезоне «Байер» занял вторую строчку в Бундеслиге, проиграв «Баварии» 13 очков.