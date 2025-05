Байер определился с именем нового тренера команды. Романо подтвердил

Бывший тренер «Аякса» и «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в ближайшее время возглавит леверкузенский «Байер», который покинул испанец Хаби Алонсо.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Эрик достиг договоренности с немецким клубом о сотрудничестве. Контракт тен Хага будет рассчитан на два года. Подписание договора между клубом и тренером состоится в понедельник.

Интересно, что тен Хаг отказался от идеи во второй раз возглавить «Аякс», поскольку тренер заинтересован в «Байере».

В текущем сезоне «Байер» занял вторую строчку в Бундеслиге, проиграв «Баварии» 13 очков.

🚨 Erik ten Hag will become new Bayer Leverkusen head coach, story confirmed.



Agreement done on two year deal until June 2027 to be signed on Monday.



Ten Hag gave priority to Bayer Leverkusen despite Ajax approach and will be the replacement for Xabi Alonso. pic.twitter.com/rlh6dFaBpz