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Германия
25 мая 2025, 09:34 | Обновлено 25 мая 2025, 10:52
1543
0

Байер определился с именем нового тренера команды. Романо подтвердил

Эрик тен Хаг в ближайшее время возглавит немецкий коллектив

25 мая 2025, 09:34 | Обновлено 25 мая 2025, 10:52
1543
0
Байер определился с именем нового тренера команды. Романо подтвердил
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Бывший тренер «Аякса» и «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в ближайшее время возглавит леверкузенский «Байер», который покинул испанец Хаби Алонсо.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Эрик достиг договоренности с немецким клубом о сотрудничестве. Контракт тен Хага будет рассчитан на два года. Подписание договора между клубом и тренером состоится в понедельник.

Интересно, что тен Хаг отказался от идеи во второй раз возглавить «Аякс», поскольку тренер заинтересован в «Байере».

В текущем сезоне «Байер» занял вторую строчку в Бундеслиге, проиграв «Баварии» 13 очков.

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Байер Бундеслига Хаби Алонсо назначение тренера чемпионат Германии по футболу Эрик тен Хаг Фабрицио Романо
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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