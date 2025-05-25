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  4. Хаби Алонсо запретил Реалу делать этот трансфер. Он категорически против
Испания
25 мая 2025, 09:23 |
11659
0

Хаби Алонсо запретил Реалу делать этот трансфер. Он категорически против

Испанец не хочет, чтобы клуб продавал Франа Гарсию

25 мая 2025, 09:23 |
11659
0
Хаби Алонсо запретил Реалу делать этот трансфер. Он категорически против
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Испанский тренер Хаби Алонсо готовится возглавить мадридский «Реал». Официально о сотрудничестве должно быть объявлено 1 июня.

По информации испанских СМИ, Алонсо запретил «Реалу» продавать левого фулбека Франа Гарсию, которого не видел в клубе Анчелотти и выставил на трансфер. Хаби решил дать шанс испанцу, ему нравится его игра в атаке. Алонсо планирует дать большую роль Франу в «Реале», чем ту, которую он имел при Карло Анчелотти.

В этом сезоне Фран Гарсия провел за «Реал» 46 матчей и сделал четыре ассиста. Ранее Алонсо принял решение относительно Модрича. Он поставил условие.

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Хаби Алонсо Фран Гарсия чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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