Хаби Алонсо запретил Реалу делать этот трансфер. Он категорически против

Испанский тренер Хаби Алонсо готовится возглавить мадридский «Реал». Официально о сотрудничестве должно быть объявлено 1 июня.

По информации испанских СМИ, Алонсо запретил «Реалу» продавать левого фулбека Франа Гарсию, которого не видел в клубе Анчелотти и выставил на трансфер. Хаби решил дать шанс испанцу, ему нравится его игра в атаке. Алонсо планирует дать большую роль Франу в «Реале», чем ту, которую он имел при Карло Анчелотти.

В этом сезоне Фран Гарсия провел за «Реал» 46 матчей и сделал четыре ассиста. Ранее Алонсо принял решение относительно Модрича. Он поставил условие.