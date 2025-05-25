Хаби Алонсо запретил Реалу делать этот трансфер. Он категорически против
Испанец не хочет, чтобы клуб продавал Франа Гарсию
Испанский тренер Хаби Алонсо готовится возглавить мадридский «Реал». Официально о сотрудничестве должно быть объявлено 1 июня.
По информации испанских СМИ, Алонсо запретил «Реалу» продавать левого фулбека Франа Гарсию, которого не видел в клубе Анчелотти и выставил на трансфер. Хаби решил дать шанс испанцу, ему нравится его игра в атаке. Алонсо планирует дать большую роль Франу в «Реале», чем ту, которую он имел при Карло Анчелотти.
В этом сезоне Фран Гарсия провел за «Реал» 46 матчей и сделал четыре ассиста. Ранее Алонсо принял решение относительно Модрича. Он поставил условие.
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