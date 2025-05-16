Алонсо принял решение по Модричу. Он поставил условие

Испанский тренер Хаби Алонсо готовится возглавить мадридский «Реал». Официально о сотрудничестве должно быть объявлено 1 июня.

Алонсо уже определился с будущим легенды «Реала» Луки Модрича, контракт которого завершается уже этим летом. Хаби и президент клуба Флорентино Перес поставили перед Модричем условие – если он себя хорошо проявит на клубном чемпионате мира 2025 то с ним будет продлен контракт.

Сам Модрич хочет остаться в «Реале» и завершить здесь карьеру. В этом сезоне на счету хорвата 54 матча, четыре гола и восемь ассистов.