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  4. Алонсо принял решение по Модричу. Он поставил условие
Испания
16 мая 2025, 03:11 |
221
0

Алонсо принял решение по Модричу. Он поставил условие

Лука останется в «Реале», если проявит себя на КЧМ-2025

16 мая 2025, 03:11 |
221
0
Алонсо принял решение по Модричу. Он поставил условие
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Испанский тренер Хаби Алонсо готовится возглавить мадридский «Реал». Официально о сотрудничестве должно быть объявлено 1 июня.

Алонсо уже определился с будущим легенды «Реала» Луки Модрича, контракт которого завершается уже этим летом. Хаби и президент клуба Флорентино Перес поставили перед Модричем условие – если он себя хорошо проявит на клубном чемпионате мира 2025 то с ним будет продлен контракт.

Сам Модрич хочет остаться в «Реале» и завершить здесь карьеру. В этом сезоне на счету хорвата 54 матча, четыре гола и восемь ассистов.

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Лука Модрич Хаби Алонсо Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу клубный чемпионат мира по футболу
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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