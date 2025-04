Лука Йович стал героем миланского дерби

Во втором полуфинальном матче Кубка Италии «Милан» в Дерби делла Мадоннина победил «Интер» со счетом 3:0 (4:1 по сумме двух встреч) и вышел в финал турнира.

Героем встречи стал оформивший дубль 27-летний сербский нападающий «Милана» Лука Йович.

«Йович» стал первым после Рафаэля Леао (3 сентября 2022 года) игроком «Милана», забившим более одного гола в миланском дерби.

В финале «Милана» будет ждать победитель пары «Болонья» – «Эмполи».

