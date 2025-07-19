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  4. Уже не в Киеве. Металлист 1925 нашел новый стадион для домашних матчей
Украина. Премьер лига
19 июля 2025, 17:16 | Обновлено 19 июля 2025, 17:41
1701
2

Уже не в Киеве. Металлист 1925 нашел новый стадион для домашних матчей

Будут играть в Житомире

19 июля 2025, 17:16 | Обновлено 19 июля 2025, 17:41
1701
2
Уже не в Киеве. Металлист 1925 нашел новый стадион для домашних матчей
ФК Металлист 1925

По информации СМИ, новичок УПЛ Металлист 1925 домашние матчи нового сезона УПЛ планирует проводить в Житомире. В скором времени клуб должен объявить о договоренности.

В прошлом чемпионате харьковчане играли на арене Левого Берега в Киеве, однако по итогам сезона между сторонами возник конфликт и договор был разорван.

Сообщается, что Металлист 1925 рассматривал варианты со стадионами в Киеве и области, но решил остановиться на Житомире.

Новый сезон УПЛ команда Младена Бартуловича начнет 4 августа матчем против Оболони.

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Металлист 1925 Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Sportarena
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Burevestnik
інфа нова-гаряча, але трохи пліснява.
мать в Києві не тільки Лівому Берегу, а й іншим вони не до вподоби.
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Falko
Цій "інформації ЗМІ" приблизно півтора місяці.
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