Украина. Премьер лига19 июля 2025, 17:16 | Обновлено 19 июля 2025, 17:41
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Уже не в Киеве. Металлист 1925 нашел новый стадион для домашних матчей
Будут играть в Житомире
19 июля 2025, 17:16 | Обновлено 19 июля 2025, 17:41
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По информации СМИ, новичок УПЛ Металлист 1925 домашние матчи нового сезона УПЛ планирует проводить в Житомире. В скором времени клуб должен объявить о договоренности.
В прошлом чемпионате харьковчане играли на арене Левого Берега в Киеве, однако по итогам сезона между сторонами возник конфликт и договор был разорван.
Сообщается, что Металлист 1925 рассматривал варианты со стадионами в Киеве и области, но решил остановиться на Житомире.
Новый сезон УПЛ команда Младена Бартуловича начнет 4 августа матчем против Оболони.
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мать в Києві не тільки Лівому Берегу, а й іншим вони не до вподоби.