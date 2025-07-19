Уже не в Киеве. Металлист 1925 нашел новый стадион для домашних матчей

По информации СМИ, новичок УПЛ Металлист 1925 домашние матчи нового сезона УПЛ планирует проводить в Житомире. В скором времени клуб должен объявить о договоренности.

В прошлом чемпионате харьковчане играли на арене Левого Берега в Киеве, однако по итогам сезона между сторонами возник конфликт и договор был разорван.

Сообщается, что Металлист 1925 рассматривал варианты со стадионами в Киеве и области, но решил остановиться на Житомире.

Новый сезон УПЛ команда Младена Бартуловича начнет 4 августа матчем против Оболони.