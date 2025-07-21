ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги определился с помощником главного тренера
«Куликов-Белка» объявила о сотрудничестве с Алексеем Зориным
Украинский клуб «Куликов-Белка» из Второй лиги официально объявил имя ассистента главного тренера Сергея Атласюка. Помогать коучу в новом сезоне будет опытный специалист Алексей Зорин.
Информацию об условиях подписанного контракта стороны не разглашают.
Алексей на своем счету имеет опыт работы в украинском клубе «Ольховцы». Летом 2022 года Зорин устроился в клуб в качестве помощника тренера, однако зимой 2024 года специалист получил должность главного тренера.
Ранее сообщалось, что «Куликов-Белка» бесплатно подписала нападающего.
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