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Украина. Вторая лига
21 июля 2025, 09:31 |
108
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги определился с помощником главного тренера

«Куликов-Белка» объявила о сотрудничестве с Алексеем Зориным

21 июля 2025, 09:31 |
108
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги определился с помощником главного тренера
ФК Вильхивцы. Алексей Зорин

Украинский клуб «Куликов-Белка» из Второй лиги официально объявил имя ассистента главного тренера Сергея Атласюка. Помогать коучу в новом сезоне будет опытный специалист Алексей Зорин.

Информацию об условиях подписанного контракта стороны не разглашают.

Алексей на своем счету имеет опыт работы в украинском клубе «Ольховцы». Летом 2022 года Зорин устроился в клуб в качестве помощника тренера, однако зимой 2024 года специалист получил должность главного тренера.

Ранее сообщалось, что «Куликов-Белка» бесплатно подписала нападающего.

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Алексей Зорин Куликов-Белка чемпионат Украины по футболу назначение тренера Вторая лига Украины Вильхивцы Сергей Атласюк
Андрей Витренко Источник
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