Украина. Вторая лига17 июля 2025, 20:05 | Обновлено 17 июля 2025, 20:06
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ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги бесплатно подписал нового нападающего
«Куликов-Белка» переманила к себе Дмитрия Гуменяка
17 июля 2025, 20:05 | Обновлено 17 июля 2025, 20:06
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Украинский клуб «Куликов-Белка» из Второй лиги Украины официально оформил переход 24-летнего нападающего Дмитрия Гуменяка.
Детали сделки футболиста клуб не разглашает. В новой команде Дмитрий будет играть под 18-м номером.
Весь сезон 2024/25 Дмитрий провел в составе «Реверы 1908», которая снялась с чемпионата по завершению лиги. Всего за клуб нападающий сыграл 14 матчей, забил три мяча и оформил один ассист.
Ранее к «Куликов-Белка» присоединился воспитанник львовского «Руха».
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