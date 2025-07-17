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Украина. Вторая лига
17 июля 2025, 20:05 | Обновлено 17 июля 2025, 20:06
135
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги бесплатно подписал нового нападающего

«Куликов-Белка» переманила к себе Дмитрия Гуменяка

17 июля 2025, 20:05 | Обновлено 17 июля 2025, 20:06
135
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги бесплатно подписал нового нападающего
ФК Куликов-Белка. Дмитрий Гуменяк

Украинский клуб «Куликов-Белка» из Второй лиги Украины официально оформил переход 24-летнего нападающего Дмитрия Гуменяка.

Детали сделки футболиста клуб не разглашает. В новой команде Дмитрий будет играть под 18-м номером.

Весь сезон 2024/25 Дмитрий провел в составе «Реверы 1908», которая снялась с чемпионата по завершению лиги. Всего за клуб нападающий сыграл 14 матчей, забил три мяча и оформил один ассист.

Ранее к «Куликов-Белка» присоединился воспитанник львовского «Руха».

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Куликов-Белка Ревера 1908 Ивано-Франковск свободный агент
Андрей Витренко Источник
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