ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги бесплатно подписал нового нападающего

Украинский клуб «Куликов-Белка» из Второй лиги Украины официально оформил переход 24-летнего нападающего Дмитрия Гуменяка.

Детали сделки футболиста клуб не разглашает. В новой команде Дмитрий будет играть под 18-м номером.

Весь сезон 2024/25 Дмитрий провел в составе «Реверы 1908», которая снялась с чемпионата по завершению лиги. Всего за клуб нападающий сыграл 14 матчей, забил три мяча и оформил один ассист.

Ранее к «Куликов-Белка» присоединился воспитанник львовского «Руха».