Взял паузу. Защитник Кристал Пэлас не спешит переходить в Ливерпуль

21-летний центральный защитник «Кристал Пэлас» Адам Уортон размышляет над собственным будущим на фоне слухов о трансфере в другой клуб.

По информации издания The Sun, молодой защитник заинтересовал два английских клуба – «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», которые настроены переманить игрока к себе.

Игрок может покинуть расположение «Кристал Пэлас» в случае трансферного предложения, однако Адам не планирует спешить с решением.

Уортон почувствует себя комфортно в стане «Кристал Пэлас» и игрок готов отыграть следующий сезон в стане «орлов».

Уортон перебрался в «Кристал Пэлас» зимой 2024 года и с этого времени Адам сыграл 43 поединка (пять ассистов).