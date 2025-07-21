Взял паузу. Защитник Кристал Пэлас не спешит переходить в Ливерпуль
Адам Уортон размышляет над своим будущим
21-летний центральный защитник «Кристал Пэлас» Адам Уортон размышляет над собственным будущим на фоне слухов о трансфере в другой клуб.
По информации издания The Sun, молодой защитник заинтересовал два английских клуба – «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», которые настроены переманить игрока к себе.
Игрок может покинуть расположение «Кристал Пэлас» в случае трансферного предложения, однако Адам не планирует спешить с решением.
Уортон почувствует себя комфортно в стане «Кристал Пэлас» и игрок готов отыграть следующий сезон в стане «орлов».
Уортон перебрался в «Кристал Пэлас» зимой 2024 года и с этого времени Адам сыграл 43 поединка (пять ассистов).
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