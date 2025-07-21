Двери закрыты. Интер отказал Ман Юнайтед в трансфере нападающего
Миланский клуб стремится сохранить Пио Эспозито
Итальянский «Интер» принял решение относительно 20-летнего нападающего Пио Эспозито, который попал в сферу интересов топ-клубов Европы.
Миланский клуб не планирует прощаться с молодым форвардом в ближайшее время, ведь главный тренер рассчитывает на него.
«Нерадзурри» уже успели отклонить запросы от «Манчестер Юнайтед» и «Аталанты» по трансферу Эспозито.
Последние два сезона Пио провел в «Специи» на правах аренды, где отыграл 79 матчей, забив 22 гола и сделав три ассиста.
После возвращения из аренды «Интер» заявил нападающего на клубный чемпионат мира, где тот принял участие в двух матчах и отметился голом и результативной передачей.
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