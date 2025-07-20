Усиление перед Шахтером. Бешикташ нацелился на игрока Милана

Бразильский фулбек «Милана» Эмерсон Роял привлекает внимание «Бешикташа», сообщает Николо Скира.

По информации источника, турецкий клуб направил запрос по подписанию 26-летнего футболиста. Бразилец не входит в планы руководства итальянского клуба.

Эмерсон Роял присоединился к «Милану» прошлый летом, перейдя из «Тоттенхэма». За 26 матчей на клубном уровне в прошедшем сезоне он не отличился ни одним результативным действием.

«Бешикташ» сыграет с донецким «Шахтером» в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы. первый матч состоится 24 июля, а второй – 31 июля.

Ранее сообщалось о том, что «Бешикташ» потерял центрального нападающего перед игрой с «Шахтером».