Усиление перед Шахтером. Бешикташ нацелился на игрока Милана
Эмерсон Роял привлекает внимание турецкого клуба
Бразильский фулбек «Милана» Эмерсон Роял привлекает внимание «Бешикташа», сообщает Николо Скира.
По информации источника, турецкий клуб направил запрос по подписанию 26-летнего футболиста. Бразилец не входит в планы руководства итальянского клуба.
Эмерсон Роял присоединился к «Милану» прошлый летом, перейдя из «Тоттенхэма». За 26 матчей на клубном уровне в прошедшем сезоне он не отличился ни одним результативным действием.
«Бешикташ» сыграет с донецким «Шахтером» в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы. первый матч состоится 24 июля, а второй – 31 июля.
Ранее сообщалось о том, что «Бешикташ» потерял центрального нападающего перед игрой с «Шахтером».
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