Бешикташ потерял центрального нападающего перед игрой с Шахтером
Мустафа Хекимоглу не поможет своему клубу в матче квалификации
Турецкий «Бешикташ» сообщил о травме центрального нападающего Мустафы Хекимоглу перед первым поединком против донецкого «Шахтера».
Клубные врачи диагностировали у Мустафы растяжение и кровоизлияние в верхней части бедренной мышцы после контрольного матча с «Вольфсбергом» (2:3).
Пока неизвестно, сколько времени понадобится нападающему, чтобы вернуться в команду.
В прошлом сезоне Мустафа сыграл 32 матча, в которых оформил три гола и два ассиста.
Напомним, что 24 июля состоится первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы между клубами «Бешикташ» и «Шахтер». Поединок пройдет на арене «Бешикташ Парк» в Стамбуле, начало в 21:00.
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