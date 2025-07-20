Бешикташ потерял центрального нападающего перед игрой с Шахтером

Турецкий «Бешикташ» сообщил о травме центрального нападающего Мустафы Хекимоглу перед первым поединком против донецкого «Шахтера».

Клубные врачи диагностировали у Мустафы растяжение и кровоизлияние в верхней части бедренной мышцы после контрольного матча с «Вольфсбергом» (2:3).

Пока неизвестно, сколько времени понадобится нападающему, чтобы вернуться в команду.

В прошлом сезоне Мустафа сыграл 32 матча, в которых оформил три гола и два ассиста.

Напомним, что 24 июля состоится первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы между клубами «Бешикташ» и «Шахтер». Поединок пройдет на арене «Бешикташ Парк» в Стамбуле, начало в 21:00.