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  4. Бешикташ потерял центрального нападающего перед игрой с Шахтером
Турция
20 июля 2025, 20:06 |
1315
0

Бешикташ потерял центрального нападающего перед игрой с Шахтером

Мустафа Хекимоглу не поможет своему клубу в матче квалификации

20 июля 2025, 20:06 |
1315
0
Бешикташ потерял центрального нападающего перед игрой с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine. Мустафа Хекимоглу

Турецкий «Бешикташ» сообщил о травме центрального нападающего Мустафы Хекимоглу перед первым поединком против донецкого «Шахтера».

Клубные врачи диагностировали у Мустафы растяжение и кровоизлияние в верхней части бедренной мышцы после контрольного матча с «Вольфсбергом» (2:3).

Пока неизвестно, сколько времени понадобится нападающему, чтобы вернуться в команду.

В прошлом сезоне Мустафа сыграл 32 матча, в которых оформил три гола и два ассиста.

Напомним, что 24 июля состоится первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы между клубами «Бешикташ» и «Шахтер». Поединок пройдет на арене «Бешикташ Парк» в Стамбуле, начало в 21:00.

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Бешикташ чемпионат Турции по футболу Шахтер Донецк Лига Европы травма
Андрей Витренко Источник: ФК Бешикташ
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