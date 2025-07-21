Был найден без сознания. Экс-игрок сборной Англии попал в реанимацию

Экс-игрок сборной Англии и ряда английских клубов Пол Гаскойн попал в реанимацию, сообщает The Telegraph.

По информации источника, 58-летний англичанин был найден в своем доме без сознания, после чего его доставили в больницу, где он попал в реанимационное отделение. После того, как Гаскойн пришел в себя и его состояние стабилизировалось, он был переведен в отделение интенсивной терапии.

Экс-футболист уже идет на поправку и должен покинуть больницу в ближайшие несколько дней.

Ранее сообщалось о том, что Пол Гаскойн рассказал Винни Джонсу о борьбе с зависимостью.