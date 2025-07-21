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21 июля 2025, 09:02 |
426
0

Был найден без сознания. Экс-игрок сборной Англии попал в реанимацию

Очередные неприятности у Пола Гаскойна

21 июля 2025, 09:02 |
426
0
Был найден без сознания. Экс-игрок сборной Англии попал в реанимацию
Getty Images/Global Images Ukraine. Пол Гаскойн

Экс-игрок сборной Англии и ряда английских клубов Пол Гаскойн попал в реанимацию, сообщает The Telegraph.

По информации источника, 58-летний англичанин был найден в своем доме без сознания, после чего его доставили в больницу, где он попал в реанимационное отделение. После того, как Гаскойн пришел в себя и его состояние стабилизировалось, он был переведен в отделение интенсивной терапии.

Экс-футболист уже идет на поправку и должен покинуть больницу в ближайшие несколько дней.

Ранее сообщалось о том, что Пол Гаскойн рассказал Винни Джонсу о борьбе с зависимостью.

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Пол Гаскойн рассказал Винни Джонсу о борьбе с зависимостью
Пол Гаскойн
Даниил Кирияка Источник: The Telegraph
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