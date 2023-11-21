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  4. Пол Гаскойн рассказал Винни Джонсу о борьбе с зависимостью
Англия
21 ноября 2023, 20:49 | Обновлено 21 ноября 2023, 20:50
165
0

Пол Гаскойн рассказал Винни Джонсу о борьбе с зависимостью

Бывший игрок сборной Англии признался, что не может остановиться

21 ноября 2023, 20:49 | Обновлено 21 ноября 2023, 20:50
165
0
Пол Гаскойн рассказал Винни Джонсу о борьбе с зависимостью
UK Discovery

Бывший игрок «Уимблдона» Винни Джонс снимается в программе «В деревне», где он пытается превратить свою ферму площадью 46 гектаров в Западном Сассексе в «устойчивую утопию».

В одном из эпизодов его бывший соперник на футбольном поле Пол Гаскойн рассказал о своей борьбе с зависимостью.

«Дело в том, что как только я начинаю, так все и заканчивается. Я не могу остановиться, это кошмар. Дело не столько в выпивке, сколько в последствиях, Винни. Боже, черт возьми, последствия.

Дело в том, что когда ты в запое, ты в этом весь. Понимаешь, о чем я? Кошмар. А потом ты становишься одиночкой, никто не хочет с тобой разговаривать», – заявил Гаскойн.

«Знаешь, ты так молод и паришся над этим, думаешь, что это никогда не закончится. И вот мы здесь – два старых пердуна с парой удочек», – по-философски ответил Джонс.

Винни Джонс и Пол Гаскойн в 1988 году

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Пол Гаскойн Винни Джонс
Источник Sport Bible
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