УЕФА сократил количество возможных соперников киевского Динамо в Q3 ЛЧ
Жеребьевка третьего раунда Лиги чемпионов состоится 21 июля в 13:00 по киевскому времени
21 июля в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.
По ее итогам своего потенциального соперника предстоит узнать киевскому «Динамо», которое во втором раунде квалификации сыграет с мальтийским «Хамрун Спартанс».
Перед жеребьевкой организаторы распределили сеяных и несеяных участников на мини-группы. На данный момент количество возможных соперников киевского клуба сократилось.
Потенциальные соперники киевского «Динамо» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов:
- Победитель пары Ноа (Армения) / Ференцварош (Венгрия)
- Победитель пары Пафос (Кипр) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)
- Победитель пары Шелбурн (Ирландия) / Карабах (Азербайджан)
Первые матчи пройдут 5/6 и 12 августа. Победители выйдут в Q4 ЛЧ, а проигравшие команды перейдут в Q4 Лиги Европы.
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