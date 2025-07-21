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Украина. Премьер лига
21 июля 2025, 09:49 | Обновлено 21 июля 2025, 10:39
2415
6

УЕФА сократил количество возможных соперников киевского Динамо в Q3 ЛЧ

Жеребьевка третьего раунда Лиги чемпионов состоится 21 июля в 13:00 по киевскому времени

21 июля 2025, 09:49 | Обновлено 21 июля 2025, 10:39
2415
6
УЕФА сократил количество возможных соперников киевского Динамо в Q3 ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Киев

21 июля в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

По ее итогам своего потенциального соперника предстоит узнать киевскому «Динамо», которое во втором раунде квалификации сыграет с мальтийским «Хамрун Спартанс».

Перед жеребьевкой организаторы распределили сеяных и несеяных участников на мини-группы. На данный момент количество возможных соперников киевского клуба сократилось.

Потенциальные соперники киевского «Динамо» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов:

  • Победитель пары Ноа (Армения) / Ференцварош (Венгрия)
  • Победитель пары Пафос (Кипр) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)
  • Победитель пары Шелбурн (Ирландия) / Карабах (Азербайджан)

Первые матчи пройдут 5/6 и 12 августа. Победители выйдут в Q4 ЛЧ, а проигравшие команды перейдут в Q4 Лиги Европы.

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Динамо Киев Лига чемпионов Хамрун Спартанс жеребьевка Лиги чемпионов Шелбурн Ференцварош Маккаби Тель-Авив Карабах Агдам жеребьевка
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 6
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Pavel_i_C0
Норм розклад. Зі всіма можна грати і перемагати.. Шлях чемпіонів виглядає перспективним 
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+1
AK.228
Хз… посмотрим в играх с мальтийцами … пока бы я конечно и гривны не поставил на проход Динамо 
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0
514839
Порівнявши потенційних суперників Динамо та Шахтаря в 3-му раунді кваліфікації важко зрозуміти, де шлях до ЛЧ, а де - до ЛЄ?!
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-2
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Dimaryz81
С Ференцварошем год назад играли. Наверное лучше не нужно еще.
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-3
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