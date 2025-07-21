УЕФА сократил количество возможных соперников киевского Динамо в Q3 ЛЧ

21 июля в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

По ее итогам своего потенциального соперника предстоит узнать киевскому «Динамо», которое во втором раунде квалификации сыграет с мальтийским «Хамрун Спартанс».

Перед жеребьевкой организаторы распределили сеяных и несеяных участников на мини-группы. На данный момент количество возможных соперников киевского клуба сократилось.

Потенциальные соперники киевского «Динамо» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов:

Победитель пары Ноа (Армения) / Ференцварош (Венгрия)

Победитель пары Пафос (Кипр) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Победитель пары Шелбурн (Ирландия) / Карабах (Азербайджан)

Первые матчи пройдут 5/6 и 12 августа. Победители выйдут в Q4 ЛЧ, а проигравшие команды перейдут в Q4 Лиги Европы.