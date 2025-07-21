«Я остаюсь». Экс-игрок Динамо отказался от оффера недавнего участника УПЛ

Переход бывшего полузащитника «Динамо» и сборной Украины Сергея Рыбалки в «Левый Берег» не состоится. «Я остаюсь с «Лисным», — сказал корреспонденту нашего сайта двукратный чемпион страны.

По информации Sport.ua, наряду с 35-летним Рыбалкой контракты с дебютантом Второй лиги подписал целый ряд футболистов, которые весной защищали цвета ФК «Лесное» на аматорском уровне. В их числе вратарь Павел Кравцов, полевые игроки Денис Гармаш, Александр Насонов, Сергей Шестаков (последние трое в свое время немало поиграли в УПЛ), Назар Волошин, Дмитрий Грищенко, Ярослав Доброхотов, Александр Калинин, Егор Корсун, Максим Куба, Олег Лыга, Андрей Чепурной, Олег Янковский и другие.

Оформили трудовые отношения с клубом и новички — фланговые защитники Игорь Солдат из «Буковины» и Артем Козлов из «Металлурга», а также правый вингер Эдвард Кобак, последним клубом которого был «Кулыкив-Билка» (ранее он поиграл, среди прочего, за «Минай» в УПЛ и «Лисне» в чемпионате ААФУ).

В первом туре нового сезона Второй лиги (базовая дата — 26 июля) «Лисне» примет в Макарове другого дебютанта ПФЛ – киевский «Атлет».

Ранее сообщалось о том, что Рябоконь возглавил «Лесное».