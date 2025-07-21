УЕФА сократил количество возможных соперников Александрии и Полесья в Q3 ЛК
Жеребьевка третьего раунда Лиги конференций состоится 21 июля в 15:00 по киевскому времени
21 июля в 15:00 по киевскому времени в швейцарском городе Ньоне состоится жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги конференций.
По его итогам своих потенциальных соперников узнают «Александрия», которая во втором раунде квалификации встретится с сербским «Партизаном» и житомирское «Полесье» которое на аналогичной стадии сыграет с «Санта-Коломой» из Андорры.
«Александрия» попала в число сеяных, «Полесье» же является несеяным. Серебряному призеру УПЛ предстоит встреча с несеяным клубом, а житомирской команде предстоит сыграть с клубом из числа сеянных.
Потенциальные соперники «Александрии» в третьем раунде квалификации Лиги конференций:
- Победитель пары Росенборг (Норвегия) – Банга (Литва)
- Победитель пары Австрия (Австрия) – Спирли (Грузия)
- Победитель пары Мидтьюлланд (Дания) – Хиберниан (Шотландия)
- Победитель пары Силькеборг (Дания) – КА Акурейри (Исландия)
- Победитель пары Сент-Патрикс Атлетик (Ирландия) – Нымме Калю (Эстония)
- Победитель пары Кауно Жальгирис (Литва) – Валур (Исландия)
Потенциальные соперники житомирского «Полеся» в третьем раунде квалификации Лиги конференций:
- Победитель пары Ильвес Тампере (Финляндия) – АЗ Алкмар (Нидерланды)
- Победитель пары Сент-Джозеф (Гибралтар) – Шэмрок Роверс (Ирландия)
- Победитель пары Вараждин (Хорватия) – Санта-Клара (Португалия)
- Победитель пары Вллазния (Албания) – Викингюр Рейкьявик (Исландия)
- Победитель пары Пакси (Венгрия) – Марибор (Словения)
Поединки 3-го раунда квалификации Лиги конференций пройдут 7 и 14 августа. Победители выйдут в Q4 ЛК, а проигравшие команды покинут еврокубки.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр может провети поединок с Джозефом Паркером
Александр занял 14-ю позицию
Переможець пари Росенборг (Норвегія) – Банга (Литва)Переможець пари Австрія (Австрія) – Спірлі (Грузія)!Переможений у парі! Мідтьюлланд (Данія) – Хіберніан (Шотландія) (пара з ЛЄ)Переможець пари Сількеборг (Данія) – КА Акурейрі (Ісландія)Переможець пари Сент-Патрікс Атлетік (Ірландія) – Нимме Калю (Естонія)Переможець пари Кауно Жальгіріс (Литва) – Валур (Ісландія)
Поліссю головне на АЗ не вийти.