УЕФА сократил количество возможных соперников Александрии и Полесья в Q3 ЛК

21 июля в 15:00 по киевскому времени в швейцарском городе Ньоне состоится жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги конференций.

По его итогам своих потенциальных соперников узнают «Александрия», которая во втором раунде квалификации встретится с сербским «Партизаном» и житомирское «Полесье» которое на аналогичной стадии сыграет с «Санта-Коломой» из Андорры.

«Александрия» попала в число сеяных, «Полесье» же является несеяным. Серебряному призеру УПЛ предстоит встреча с несеяным клубом, а житомирской команде предстоит сыграть с клубом из числа сеянных.

Потенциальные соперники «Александрии» в третьем раунде квалификации Лиги конференций:

Победитель пары Росенборг (Норвегия) – Банга (Литва)

Победитель пары Австрия (Австрия) – Спирли (Грузия)

Победитель пары Мидтьюлланд (Дания) – Хиберниан (Шотландия)

Победитель пары Силькеборг (Дания) – КА Акурейри (Исландия)

Победитель пары Сент-Патрикс Атлетик (Ирландия) – Нымме Калю (Эстония)

Победитель пары Кауно Жальгирис (Литва) – Валур (Исландия)

Потенциальные соперники житомирского «Полеся» в третьем раунде квалификации Лиги конференций:

Победитель пары Ильвес Тампере (Финляндия) – АЗ Алкмар (Нидерланды)

Победитель пары Сент-Джозеф (Гибралтар) – Шэмрок Роверс (Ирландия)

Победитель пары Вараждин (Хорватия) – Санта-Клара (Португалия)

Победитель пары Вллазния (Албания) – Викингюр Рейкьявик (Исландия)

Победитель пары Пакси (Венгрия) – Марибор (Словения)

Поединки 3-го раунда квалификации Лиги конференций пройдут 7 и 14 августа. Победители выйдут в Q4 ЛК, а проигравшие команды покинут еврокубки.