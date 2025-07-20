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  4. Гарантируют игровое время. Один из лучших клубов мира нацелен на Лунина
Англия
20 июля 2025, 22:25 |
1612
4

Гарантируют игровое время. Один из лучших клубов мира нацелен на Лунина

Украинский голкипер привлекает внимание «Манчестер Сити»

20 июля 2025, 22:25 |
1612
4
Гарантируют игровое время. Один из лучших клубов мира нацелен на Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин привлекает внимание «Манчестер Сити», сообщает Pulse-Sport.

По информации источника, английский гранд интересуется 26-летним футболистом ибо бразильский голкипер Эдерсон близок к трансферу из «Манчестер Сити» в «Галатасарай». Андрею готовы гарантировать игровое время.

Испанский гранд после достижения соглашения с Куртуа по продлению Куртуа на продажу Лунина смотрит позитивно. Если будет сделано предложение в размере 40 миллионов евро + 20 миллионов в качестве бонусов, ибо испанский гранд будет вынужден его принять.

В прошлом сезоне Андрей Лунин провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, из которых 6 стали сухими, пропустил 19 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что журналист рассказал о планах Лунина на предстоящий сезон.

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Андрей Лунин Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Реал Мадрид Галатасарай Эдерсон
Даниил Кирияка Источник
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KIEWADIM
Олийнык, перелогинься))
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0
ivankondrat96
Вони то може і націлені на Луніна (хоч і не дуже у це віриться). Але Лунін поки не націлений залишати Реал
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0
Lulinnha
Эту новость создал ИИ ... ? Если да то всё ясно..
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0
protasov_lyopu_davai
ок. гугл ,сгенерируй новостит про лунина
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0
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