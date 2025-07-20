Гарантируют игровое время. Один из лучших клубов мира нацелен на Лунина

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин привлекает внимание «Манчестер Сити», сообщает Pulse-Sport.

По информации источника, английский гранд интересуется 26-летним футболистом ибо бразильский голкипер Эдерсон близок к трансферу из «Манчестер Сити» в «Галатасарай». Андрею готовы гарантировать игровое время.

Испанский гранд после достижения соглашения с Куртуа по продлению Куртуа на продажу Лунина смотрит позитивно. Если будет сделано предложение в размере 40 миллионов евро + 20 миллионов в качестве бонусов, ибо испанский гранд будет вынужден его принять.

В прошлом сезоне Андрей Лунин провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, из которых 6 стали сухими, пропустил 19 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что журналист рассказал о планах Лунина на предстоящий сезон.