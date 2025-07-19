Журналист рассказал о планах Лунина на предстоящий сезон

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин намерен остаться в клубе, сообщает Хосе Феликс Диас.

По информации источника, 26-летний футболист не намерен покидать мадридский гранд.

Ранее СМИ сообщали о интересе к Андрею со стороны «Вильярреала», который был намерен арендовать украинца на 1 год.

В прошедшем сезоне Андрей Лунин провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, из которых 6 стали сухими, пропустил 19 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Лунин отметился красивым поступком на пару с Мбаппе.