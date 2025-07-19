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Испания
19 июля 2025, 13:03 | Обновлено 19 июля 2025, 13:04
333
2

Журналист рассказал о планах Лунина на предстоящий сезон

Украинский голкипер намерен остаться в «Реале»

19 июля 2025, 13:03 | Обновлено 19 июля 2025, 13:04
333
2
Журналист рассказал о планах Лунина на предстоящий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин намерен остаться в клубе, сообщает Хосе Феликс Диас.

По информации источника, 26-летний футболист не намерен покидать мадридский гранд.

Ранее СМИ сообщали о интересе к Андрею со стороны «Вильярреала», который был намерен арендовать украинца на 1 год.

В прошедшем сезоне Андрей Лунин провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, из которых 6 стали сухими, пропустил 19 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Лунин отметился красивым поступком на пару с Мбаппе.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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vbrjkf
Новини про Луніна, як прогноз погоди... - зранку одне, вечором друге...
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Serhii P.
Так ніхто і не сумнівався
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