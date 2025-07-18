Только двое из Реала. Лунин отметился красивым поступком на пару с Мбаппе
Андрей прервал отпуск, чтобы попрощаться с Лукасом Васкесом
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин отличился красивым поступком по отношению к своему одноклубнику Лукасу Васкесу, сообщает Marca.
«Сливочные» устроили 34-летнему защитнику церемонию прощания после того, как у того истек срок действия контракта. И Лунин прервал свой отпуск, который начался всего неделю назад, чтобы присутствовать на этом мероприятии и попрощаться с Васкесом.
Отмечается, что украинец был лишь одним из двух игроков мадридского клуба, кто присутствовал на церемонии прощания с ветераном. Также свой отпуск прервал ради этого звездный француз Килиан Мбаппе.
Сообщалось, что Лунин обратился к легенде «Реала», который покинул клуб.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матчи горняков против Бешикташа пройдут 24 и 31 июля
Сине-желтые занимают 6-е место в зачете
А хто був оті "вершкові"??? Чи ніхто?
авт0р замітки...