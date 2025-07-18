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  4. Только двое из Реала. Лунин отметился красивым поступком на пару с Мбаппе
Испания
18 июля 2025, 10:01 | Обновлено 18 июля 2025, 10:02
1189
1

Только двое из Реала. Лунин отметился красивым поступком на пару с Мбаппе

Андрей прервал отпуск, чтобы попрощаться с Лукасом Васкесом

18 июля 2025, 10:01 | Обновлено 18 июля 2025, 10:02
1189
1
Только двое из Реала. Лунин отметился красивым поступком на пару с Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин отличился красивым поступком по отношению к своему одноклубнику Лукасу Васкесу, сообщает Marca.

«Сливочные» устроили 34-летнему защитнику церемонию прощания после того, как у того истек срок действия контракта. И Лунин прервал свой отпуск, который начался всего неделю назад, чтобы присутствовать на этом мероприятии и попрощаться с Васкесом.

Отмечается, что украинец был лишь одним из двух игроков мадридского клуба, кто присутствовал на церемонии прощания с ветераном. Также свой отпуск прервал ради этого звездный француз Килиан Мбаппе.

Сообщалось, что Лунин обратился к легенде «Реала», который покинул клуб.

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Андрей Лунин Килиан Мбаппе Лукас Васкес Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Burevestnik
крім Мбаппе і Луніна із гравців більш нікого не було.
А хто був оті "вершкові"???  Чи ніхто?
авт0р замітки...
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