Мората близок к смене клуба спустя полгода после перехода в Галатасарай

Испанский нападающий «Галатасарая» Альваро Мората привлекает внимание «Комо», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 32-летний нападающий заинтересован в переходе в итальянский клуб после полугода выступлений в составе турецкого клуба. «Галатасарай» отпустит испанца после завершения по переходу Виктора Осимхена из «Наполи».

В прошедшем сезоне Альваро Мората провел 41 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 13 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Первую половину сезона испанец провел в «Милане», а вторую – в «Галатасарае». Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что капитан сборной Испании привлекает внимание итальянского клуба.