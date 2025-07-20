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  4. Мората близок к смене клуба спустя полгода после перехода в Галатасарай
Италия
20 июля 2025, 21:51 |
664
1

Мората близок к смене клуба спустя полгода после перехода в Галатасарай

Испанский форвард может стать игроком «Комо»

20 июля 2025, 21:51 |
664
1
Мората близок к смене клуба спустя полгода после перехода в Галатасарай
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

Испанский нападающий «Галатасарая» Альваро Мората привлекает внимание «Комо», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 32-летний нападающий заинтересован в переходе в итальянский клуб после полугода выступлений в составе турецкого клуба. «Галатасарай» отпустит испанца после завершения по переходу Виктора Осимхена из «Наполи».

В прошедшем сезоне Альваро Мората провел 41 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 13 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Первую половину сезона испанец провел в «Милане», а вторую – в «Галатасарае». Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что капитан сборной Испании привлекает внимание итальянского клуба.

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Альваро Мората Милан Галатасарай Комо трансферы трансферы Серии A чемпионат Турции по футболу Виктор Осимхен Наполи
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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pol-55
*11 мой маршрут...*,або переходить(швендяє) 11раз.
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