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  4. Седрик Бакамбу стал новым рекордсменом Бетиса
Лига конференций
11 апреля 2025, 01:45 | Обновлено 11 апреля 2025, 01:50
22
0

Седрик Бакамбу стал новым рекордсменом Бетиса

Нападающий в очередной раз забил гол в Лиге Конференций

11 апреля 2025, 01:45 | Обновлено 11 апреля 2025, 01:50
22
0
Седрик Бакамбу стал новым рекордсменом Бетиса
Getty Images/Global Images Ukraine

30-летний конголезский нападающий «Бетиса» Седрик Бакамбу отметился голом в четвертьфинальном матче Лиги конференций в ворота «Ягеллонии».

Этот гол стал уже 6-м для конголезца в турнире, что является новым рекордом «Бетиса». Еще ни один игрок в истории клуба не забивал столько голов в одном сезоне европейского турнира.

Бакамбу в течение турнира забил в ворота «Витории» (трижды), «Гента», «Петрокуба» и «Ягеллонии».

Гол Седрика помог «Бетису» победить «Ягеллонию» со счетом 2:0.

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Седрик Бакамбу Бетис Ягеллония Белосток статистика Лига конференций
Александр Сильченко Источник: Opta
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