Седрик Бакамбу стал новым рекордсменом Бетиса
Нападающий в очередной раз забил гол в Лиге Конференций
30-летний конголезский нападающий «Бетиса» Седрик Бакамбу отметился голом в четвертьфинальном матче Лиги конференций в ворота «Ягеллонии».
Этот гол стал уже 6-м для конголезца в турнире, что является новым рекордом «Бетиса». Еще ни один игрок в истории клуба не забивал столько голов в одном сезоне европейского турнира.
Бакамбу в течение турнира забил в ворота «Витории» (трижды), «Гента», «Петрокуба» и «Ягеллонии».
Гол Седрика помог «Бетису» победить «Ягеллонию» со счетом 2:0.
8 - Since the start of last season, no goalkeeper has made more errors leading to goals for Premier League clubs in all competitions than Manchester United's André Onana (8). Exhibit. pic.twitter.com/G8vq2HMzes— OptaJoe (@OptaJoe) April 10, 2025
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