Седрик Бакамбу стал новым рекордсменом Бетиса

30-летний конголезский нападающий «Бетиса» Седрик Бакамбу отметился голом в четвертьфинальном матче Лиги конференций в ворота «Ягеллонии».

Этот гол стал уже 6-м для конголезца в турнире, что является новым рекордом «Бетиса». Еще ни один игрок в истории клуба не забивал столько голов в одном сезоне европейского турнира.

Бакамбу в течение турнира забил в ворота «Витории» (трижды), «Гента», «Петрокуба» и «Ягеллонии».

Гол Седрика помог «Бетису» победить «Ягеллонию» со счетом 2:0.

