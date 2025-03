Партнер Довбика успешно прооперирован. Он находится в аренде в Байере

Защитник римской «Ромы», которая находится в аренде в «Байере», Марио Эрмосо был успешно прооперирован. Игрок получил повреждение в матче с «Баварией».

По словам пресс-службы немецкого клуба, футболист выбыл до конца текущего сезона. Срок восстановления спортсмена пока неизвестен.

«Наш защитник будет отсутствовать до конца сезона и сейчас начнет реабилитацию, чтобы, как мы надеемся, быстро восстановиться», - написано на сайте клуба.

Присоединился к «Байеру» Эрмосо в прошедшее зимнее трансферное окно. На счету футболиста семь поединков в составе «фармацевтов».

К слову, немецкий клуб арендовал Марио у «Ромы» до 30 июня 2025 года.

Mario Hermoso successfully underwent surgery after his injury vs. Bayern Munich.



Our defender will be missing until the end of the season and will now start his rehab in the "Werkstatt" to hopefully recover quickly. 💪



Wishing you a speedy return, Mario! 🍀❤️‍🩹 pic.twitter.com/Y5dQHfg8fQ