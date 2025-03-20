Партнер Довбика успешно прооперирован. Он находится в аренде в Байере

Защитник римской «Ромы», которая находится в аренде в «Байере», Марио Эрмосо был успешно прооперирован. Игрок получил повреждение в матче с «Баварией».

По словам пресс-службы немецкого клуба, футболист выбыл до конца текущего сезона. Срок восстановления спортсмена пока неизвестен.

«Наш защитник будет отсутствовать до конца сезона и сейчас начнет реабилитацию, чтобы, как мы надеемся, быстро восстановиться», - написано на сайте клуба.

Присоединился к «Байеру» Эрмосо в прошедшее зимнее трансферное окно. На счету футболиста семь поединков в составе «фармацевтов».

К слову, немецкий клуб арендовал Марио у «Ромы» до 30 июня 2025 года.