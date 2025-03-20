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Германия
20 марта 2025, 16:58 | Обновлено 20 марта 2025, 17:45
266
0

Партнер Довбика успешно прооперирован. Он находится в аренде в Байере

Марио Эрмосо выбыл до конца сезона

20 марта 2025, 16:58 | Обновлено 20 марта 2025, 17:45
266
0
Партнер Довбика успешно прооперирован. Он находится в аренде в Байере
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Эрмосо

Защитник римской «Ромы», которая находится в аренде в «Байере», Марио Эрмосо был успешно прооперирован. Игрок получил повреждение в матче с «Баварией».

По словам пресс-службы немецкого клуба, футболист выбыл до конца текущего сезона. Срок восстановления спортсмена пока неизвестен.

«Наш защитник будет отсутствовать до конца сезона и сейчас начнет реабилитацию, чтобы, как мы надеемся, быстро восстановиться», - написано на сайте клуба.

Присоединился к «Байеру» Эрмосо в прошедшее зимнее трансферное окно. На счету футболиста семь поединков в составе «фармацевтов».

К слову, немецкий клуб арендовал Марио у «Ромы» до 30 июня 2025 года.

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Андрей Витренко Источник: ФК Байер
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