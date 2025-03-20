Партнер Довбика успешно прооперирован. Он находится в аренде в Байере
Марио Эрмосо выбыл до конца сезона
Защитник римской «Ромы», которая находится в аренде в «Байере», Марио Эрмосо был успешно прооперирован. Игрок получил повреждение в матче с «Баварией».
По словам пресс-службы немецкого клуба, футболист выбыл до конца текущего сезона. Срок восстановления спортсмена пока неизвестен.
«Наш защитник будет отсутствовать до конца сезона и сейчас начнет реабилитацию, чтобы, как мы надеемся, быстро восстановиться», - написано на сайте клуба.
Присоединился к «Байеру» Эрмосо в прошедшее зимнее трансферное окно. На счету футболиста семь поединков в составе «фармацевтов».
К слову, немецкий клуб арендовал Марио у «Ромы» до 30 июня 2025 года.
Mario Hermoso successfully underwent surgery after his injury vs. Bayern Munich.— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) March 18, 2025
Our defender will be missing until the end of the season and will now start his rehab in the "Werkstatt" to hopefully recover quickly. 💪
Wishing you a speedy return, Mario! 🍀❤️🩹 pic.twitter.com/Y5dQHfg8fQ
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