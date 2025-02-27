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  4. Ливерпуль увеличил свою серию без поражений в Премьер-лиге до 24 матчей
Англия
27 февраля 2025, 21:59 |
164
0

Ливерпуль увеличил свою серию без поражений в Премьер-лиге до 24 матчей

«Мерсисайдцы» лидируют в борьбе за чемпионский титул

27 февраля 2025, 21:59 |
164
0
Ливерпуль увеличил свою серию без поражений в Премьер-лиге до 24 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» одержал победу в последней игре против «Ньюкасла» и продлил свою беспроигрышную серию в АПЛ до 24 матчей (17 побед, 7 ничьих).

26 февраля состоялся матч 27-го тура Премьер-лиги между командами «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Собослаи и Мак Аллистер забили по одному мячу.

Последнее поражение подопечных Арне Слота в чемпионате было 14 сентября 2024 года в поединке против «Ноттингем Форест» (0:1).

В нынешней кампании АПЛ «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице (20 побед, 7 ничьих, 1 поражение).

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Ливерпуль Ньюкасл чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Ливерпуль - Ньюкасл
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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