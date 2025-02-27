Ливерпуль увеличил свою серию без поражений в Премьер-лиге до 24 матчей
«Мерсисайдцы» лидируют в борьбе за чемпионский титул
«Ливерпуль» одержал победу в последней игре против «Ньюкасла» и продлил свою беспроигрышную серию в АПЛ до 24 матчей (17 побед, 7 ничьих).
26 февраля состоялся матч 27-го тура Премьер-лиги между командами «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Собослаи и Мак Аллистер забили по одному мячу.
Последнее поражение подопечных Арне Слота в чемпионате было 14 сентября 2024 года в поединке против «Ноттингем Форест» (0:1).
В нынешней кампании АПЛ «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице (20 побед, 7 ничьих, 1 поражение).
Arne Slot's Liverpool are now unbeaten in their last 24 PL games and 13 points clear at the top of the Premier League table. 👏 https://t.co/sNUcqjmIhK— Squawka (@Squawka) February 26, 2025
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