Ливерпуль увеличил свою серию без поражений в Премьер-лиге до 24 матчей

«Ливерпуль» одержал победу в последней игре против «Ньюкасла» и продлил свою беспроигрышную серию в АПЛ до 24 матчей (17 побед, 7 ничьих).

26 февраля состоялся матч 27-го тура Премьер-лиги между командами «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Собослаи и Мак Аллистер забили по одному мячу.

Последнее поражение подопечных Арне Слота в чемпионате было 14 сентября 2024 года в поединке против «Ноттингем Форест» (0:1).

В нынешней кампании АПЛ «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице (20 побед, 7 ничьих, 1 поражение).

Arne Slot's Liverpool are now unbeaten in their last 24 PL games and 13 points clear at the top of the Premier League table. 👏 https://t.co/sNUcqjmIhK