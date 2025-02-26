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Другие новости
26 февраля 2025, 08:15 |
217
0

Шоу Барсы и Атлетико, успех украинок в футболе, Роналду и Месси забили

Главные новости за 25 февраля на Sport.ua

26 февраля 2025, 08:15 |
217
0
Шоу Барсы и Атлетико, успех украинок в футболе, Роналду и Месси забили
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне и Ханси Флик

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 25 февраля.

1А. Это был только разогрев. Барселона забила 4 гола, но не победила Атлетико
Первый полуфинал Кубка Испании оказался наслаждением для болельщиков

1B. Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Кубка Испании 2024/25

2. Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию
Украинки не без труда справились с соперницами

3А. Челси отгрузил аутсайдеру АПЛ четыре мяча и впервые за месяц сумел победить
Пенсионеры уверенно разгромили Саутгемптон 4:0, у Нету и Нкунку гол + ассист

3B. Борнмут без Забарного проиграл Брайтону, победы Кристал Пэлас и Фулхэма
Состоялось 3 матча 27-го тура Английской Премьер-лиги

4А. 925-й гол Роналду. Аль-Наср в гостях одолел Аль-Вахду
Легендарный португалец забил свой 925-й гол в карьере

4B. Бущан спасал в концовке. Аль-Шабаб в гостях одолел Аль-Раед
Гости победили благодаря дублю Кристиана Гуанки

5. Голы Месси и Суареса. Интер Майами вышел в 1/8 финала Кубка чемпионов
Цапли переиграли Спортинг Канзас-Сити 3:1 в ответном матче 1-го раунда ЛЧ КОНКАКАФ

6A. С шедевром от Арнаутовича. Интер одолел Лацио в Кубке Италии
Клуб из Милана прошел в 1/2 финала турнира

6B. Команда из третьего дивизиона Германии сенсационно вышла в полуфинал Кубка
Арминия переиграла Вердер со счетом 2:1 и продолжает борьбу за трофей

6C. Кому понадобились пенальти? Клуб 4-й лиги Франции вышел в полуфинал Кубка
Результаты 1/4 финала Кубка Франции за 25 февраля: Канн одолел Генгам, Реймс прошел Анже

7A. Дерби не будет. Костюк неожиданно вылетела из турнира WTA 500 в Мериде
Марта в двух сетах проиграла Дарье Сэвилл в 1-м раунде мексиканского пятисотника

7B. Сестры Колб впервые в карьере сыграли на турнире WTA 500 и одержали победу
Отличный старт Марины и Надежды в Мериде: украинки одолели тандем Джиавара / Хьюитт

7C. Стародубцева получила травму и снялась с матча 1/16 финала турнира в Мериде
Юлия не сумела доиграть поединок 1-го круга против Жаклин Кристиан на пятисотнике в Мексике

8A. Отменили ли бан? Есть решение FA по дисквалификации лидера сборной Украины
Илья Забарный все-таки пропустит следующие 3 игры

8B. Звезда сборной Украины рискует пропустить матчи с Бельгией. Это не Мудрик
Георгию Судакову понадобится еще несколько недель для восстановления

8C. ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Шахтера продолжит карьеру в Черноморце
Хусрав Тоиров арендован одесским клубом

9А. Шанс для Лунина. Куртуа не поможет Реалу в полуфинале Кубка Испании
Бельгийский вратарь получил отдых от руководства

9B. Роналду собирается приобрести известный клуб испанской Ла Лиги
«Валенсия» заинтересовала португальского футболиста

10А. Возвращение Григорчука, удаление Максимова, победа Шовковского
Самые интересные события 18-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

10B. Успех Грузии, коллапс Хорватии, разочарование Венгрии
Чем закончилась борьба в отборе на континентальное первенство

10С. От помойки – до звезды футбола. Как брат экс-игрока Динамо помог Осимхену
Ныне Виктора сватают в АПЛ, а что было бы, если на его пути не возник Шира Айила?

10D. Дерби ультраправых. Футбольную Германию взорвали фанаты команд Третьей лиги
Не только парламентскими выборами запомнились минувшие выходные для немцев…

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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