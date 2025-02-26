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Кубок Франции
Анже
25.02.2025 22:00 – FT 1 : 1
3 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Реймс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
26 февраля 2025, 05:56 |
677
0

Кому понадобились пенальти? Клуб 4-й лиги Франции вышел в полуфинал Кубка

Результаты 1/4 финала Кубка Франции за 25 февраля: Канн одолел Генгам, Реймс прошел Анже

26 февраля 2025, 05:56 |
677
0
Кому понадобились пенальти? Клуб 4-й лиги Франции вышел в полуфинал Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine

25 февраля состоялось два матча 1/4 финала Кубка Франции 2024/25.

Анже и Реймс в основное время сильнейшего не определили (1:1), причем хозяева сравняли счет только на 90+5-й. Все решилось в серии пенальти, где гости оказались точнее – 5:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В параллельном поединке Канн из четвертого по силе дивизиона страны прошел Генгам, выступающий во Второй лиге. Канн победил со счетом 3:1. Команда сыграет в полуфинале Кубка, а стартовала на этом турнир с 1/128 финала.

26 февраля пройдут еще два четвертьфинальных поединка: Брест – Дюнкерк и Стад Бриошен – ПСЖ.

Кубок Франции 2024/25. 1/4 финала, 25 февраля

  • Анже – Реймс – 1:1 (пен. 3:5)

Голы: Дьенг, 90+5 – Накамура, 79

  • Канн – Генгам – 3:1

Голы: Аббас, 23, Гонсалвес, 30, Домингеш, 69 – Сиве, 46

События матча

105’
ГОЛ ! С пенальти забил Умар Диаките (Реймс).
104’
ГОЛ ! С пенальти забил Лиллиан Рао-Лисоа (Анже).
104’
ГОЛ ! С пенальти забил Дзюня Ито (Реймс).
103’
ГОЛ ! С пенальти забил Зинедин Ферхат (Анже).
103’
ГОЛ ! С пенальти забил Ноа Санги (Реймс).
102’
ГОЛ ! С пенальти забил Габриэль Москардо (Реймс).
101’
ГОЛ ! С пенальти забил Амаду Бамба Дьенг (Анже).
101’
ГОЛ ! С пенальти забил Кейто Накамура (Реймс).
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Амаду Бамба Дьенг (Анже).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Кейто Накамура (Реймс).
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Кубок Франции по футболу видео голов и обзор Канн Генгам Анже Реймс серия пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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