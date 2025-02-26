Кому понадобились пенальти? Клуб 4-й лиги Франции вышел в полуфинал Кубка

25 февраля состоялось два матча 1/4 финала Кубка Франции 2024/25.

Анже и Реймс в основное время сильнейшего не определили (1:1), причем хозяева сравняли счет только на 90+5-й. Все решилось в серии пенальти, где гости оказались точнее – 5:3.

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В параллельном поединке Канн из четвертого по силе дивизиона страны прошел Генгам, выступающий во Второй лиге. Канн победил со счетом 3:1. Команда сыграет в полуфинале Кубка, а стартовала на этом турнир с 1/128 финала.

26 февраля пройдут еще два четвертьфинальных поединка: Брест – Дюнкерк и Стад Бриошен – ПСЖ.

Кубок Франции 2024/25. 1/4 финала, 25 февраля

Анже – Реймс – 1:1 (пен. 3:5)

Голы: Дьенг, 90+5 – Накамура, 79

Канн – Генгам – 3:1

Голы: Аббас, 23, Гонсалвес, 30, Домингеш, 69 – Сиве, 46