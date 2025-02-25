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Англия
25 февраля 2025, 12:43 | Обновлено 25 февраля 2025, 13:17
2387
3

Отменили ли бан? Есть решение FA по дисквалификации лидера сборной Украины

Илья Забарный все-таки пропустит следующие 3 игры

25 февраля 2025, 12:43 | Обновлено 25 февраля 2025, 13:17
2387
3
Отменили ли бан? Есть решение FA по дисквалификации лидера сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Футбольная ассоциация Англии (FA) отклонила апелляцию «Борнмута» относительно красной карточки украинского центрального защитника Ильи Забарного в матче 26-го тура Английской Премьер-лиги против «Вулверхэмптона».

Таким образом, 22-летнему футболисту не удастся избежать наказания, а именно 3-матчевой дисквалификации. Он пропустит поединки АПЛ против «Брайтона» и «Тоттенхэма», а также игру 1/8 финала Кубка Англии против «Вулверхэмптона».

Ближайший матч, в котором сможет сыграть Илья, это встреча 29-го тура АПЛ с «Брентфордом», которая состоится аж 15 марта.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 28 матчей на клубном уровне, не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.

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дисквалификация удаление (красная карточка) чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный
Дмитрий Вус Источник
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Комментарии 3
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samird
Ну особисто в мене особливих сумнівів щодо цього рішення і не було. Це вже далеко не в перший раз за останні сезони, коли ФА захищає безглузді рішення арбітрів. Щоб ці ушлепені щось зробили - там має бути беззаперечна помилка. Безглузді рішення вони не переглядають. Не доросли ще до цього.
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+8
easterly
Це ж не муму, сіті або орсєнал) - там би було інше рішення
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+1
Олег Мандрівник
Ну отдохнёт немного, может потом забегает, а то судя из статьи он на поле в виде статиста 🤔😁
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-2
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