Отменили ли бан? Есть решение FA по дисквалификации лидера сборной Украины

Футбольная ассоциация Англии (FA) отклонила апелляцию «Борнмута» относительно красной карточки украинского центрального защитника Ильи Забарного в матче 26-го тура Английской Премьер-лиги против «Вулверхэмптона».

Таким образом, 22-летнему футболисту не удастся избежать наказания, а именно 3-матчевой дисквалификации. Он пропустит поединки АПЛ против «Брайтона» и «Тоттенхэма», а также игру 1/8 финала Кубка Англии против «Вулверхэмптона».

Ближайший матч, в котором сможет сыграть Илья, это встреча 29-го тура АПЛ с «Брентфордом», которая состоится аж 15 марта.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 28 матчей на клубном уровне, не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.