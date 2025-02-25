Команда из третьего дивизиона Германии сенсационно вышла в полуфинал Кубка

25 февраля состоялся матч 1/2 финала Кубка Германии 2024/25 между командами Арминия и Вердер.

Поединок прошел на стадионе Билефельдер Альм. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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За Арминию, которая выступает в третьем по силе дивизион Германии, забил Мариус Ворл, а еще один мяч в свои ворота отправил защитник гостей Хулиан Малатини.

За Вердер – представителя Бундеслиги – отличился Оливер Берк.

Арминия стала третьим полуфиналистом Кубка. Ранее в эту стадию пробились Штутгарт и Байер. Еще один полуфиналист определится в противостоянии РБ Лейпциг – Вольфсбург (26 февраля, 21:45 по Киеву).

Кубок Германии 2024/25. 1/4 финала, 25 февраля

Арминия – Вердер – 2:1

Голы: Ворл, 35, Малатини, 41 (автогол) – Берк, 56

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine