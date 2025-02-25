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Кубок Германии
Арминия
25.02.2025 21:45 – FT 2 : 1
Вердер
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Германия
25 февраля 2025, 23:45 | Обновлено 25 февраля 2025, 23:54
626
1

Команда из третьего дивизиона Германии сенсационно вышла в полуфинал Кубка

Арминия переиграла Вердер со счетом 2:1 и продолжает борьбу за трофей

25 февраля 2025, 23:45 | Обновлено 25 февраля 2025, 23:54
626
1
Команда из третьего дивизиона Германии сенсационно вышла в полуфинал Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine

25 февраля состоялся матч 1/2 финала Кубка Германии 2024/25 между командами Арминия и Вердер.

Поединок прошел на стадионе Билефельдер Альм. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За Арминию, которая выступает в третьем по силе дивизион Германии, забил Мариус Ворл, а еще один мяч в свои ворота отправил защитник гостей Хулиан Малатини.

За Вердер – представителя Бундеслиги – отличился Оливер Берк.

Арминия стала третьим полуфиналистом Кубка. Ранее в эту стадию пробились Штутгарт и Байер. Еще один полуфиналист определится в противостоянии РБ Лейпциг – Вольфсбург (26 февраля, 21:45 по Киеву).

Кубок Германии 2024/25. 1/4 финала, 25 февраля

Арминия – Вердер – 2:1

Голы: Ворл, 35, Малатини, 41 (автогол) – Берк, 56

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Арминия Вердер Кубок Германии по футболу автогол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Viktor Shuper
а колись і в Бундеслізі Армінія грала
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