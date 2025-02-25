Звезда сборной Украины рискует пропустить матчи с Бельгией. Это не Мудрик

Известный спортивный врач Дмитрий Бабелюк высказался о травме полузащитника национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Георгия Судакова:

«Известно, что у Георгия мышечная травма. Пока не понятно, это следствие давней проблемы с пубалгией или снова мышцы бедра, но эта свежая травма не дала Жоре сыграть в последнем матче на сборах и заставила пропустить возобновление УПЛ. В общем, даже самые простые мышечные травмы требуют до 4 недель восстановления, так что можно предположить, что Судаков потенциально пропустит еще 2-3 недели.

Очень сложно делать какие-то прогнозы не обладая точной информацией, но эта травма может иметь влияние на вызов Судакова в сборную, которой играть уже в конце марта. Тем не менее, считаю, что Жора будет вызван в сборную и таки сможет за нее сыграть. Единственный вопрос, что игровой тонус игрока будет под вопросом, учитывая пропуск нескольких недель и матчей, которые точно не позволят игроку подойти к матчам сборной в лучшем игровом состоянии».

Проведение поединка Украина – Бельгия запланировано на 20 марта 2025 года в 21:45 по киевскому времени. Ответный матч в Бельгии состоится в это же время, но 23 марта.