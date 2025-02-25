Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звезда сборной Украины рискует пропустить матчи с Бельгией. Это не Мудрик
Лига наций
25 февраля 2025, 10:53 | Обновлено 25 февраля 2025, 10:54
1015
0

Звезда сборной Украины рискует пропустить матчи с Бельгией. Это не Мудрик

Георгию Судакову понадобится еще несколько недель для восстановления

25 февраля 2025, 10:53 | Обновлено 25 февраля 2025, 10:54
1015
0
Звезда сборной Украины рискует пропустить матчи с Бельгией. Это не Мудрик
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Известный спортивный врач Дмитрий Бабелюк высказался о травме полузащитника национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Георгия Судакова:

«Известно, что у Георгия мышечная травма. Пока не понятно, это следствие давней проблемы с пубалгией или снова мышцы бедра, но эта свежая травма не дала Жоре сыграть в последнем матче на сборах и заставила пропустить возобновление УПЛ. В общем, даже самые простые мышечные травмы требуют до 4 недель восстановления, так что можно предположить, что Судаков потенциально пропустит еще 2-3 недели.

Очень сложно делать какие-то прогнозы не обладая точной информацией, но эта травма может иметь влияние на вызов Судакова в сборную, которой играть уже в конце марта. Тем не менее, считаю, что Жора будет вызван в сборную и таки сможет за нее сыграть. Единственный вопрос, что игровой тонус игрока будет под вопросом, учитывая пропуск нескольких недель и матчей, которые точно не позволят игроку подойти к матчам сборной в лучшем игровом состоянии».

Проведение поединка Украина – Бельгия запланировано на 20 марта 2025 года в 21:45 по киевскому времени. Ответный матч в Бельгии состоится в это же время, но 23 марта.

По теме:
«Наша звездочка». Суркис похвалил форварда Динамо после матча с Карпатами
Тоттенхэм летом хочет продать экс-звезду Шахтера. Цена вопроса – 10-15 млн
Ризнык отметил «сухой» юбилей
Георгий Судаков Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Дмитрий Бабелюк Украина - Бельгия Бельгия - Украина
Дмитрий Вус Источник: Hospital Pass
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Безумная сумма. Известна цена часов, с которыми Усик пришел на матч Роналду
Бокс | 24 февраля 2025, 22:11 8
Безумная сумма. Известна цена часов, с которыми Усик пришел на матч Роналду
Безумная сумма. Известна цена часов, с которыми Усик пришел на матч Роналду

Александр пришел на матч в Patek Philippe

Швед-спаситель. Шахтер дожал Левый Берег во Львове
Футбол | 24 февраля 2025, 19:56 138
Швед-спаситель. Шахтер дожал Левый Берег во Львове
Швед-спаситель. Шахтер дожал Левый Берег во Львове

Команда Пушича снова лишь минимально обыграла дебютанта УПЛ

Ямал и Педри требуют трансфер. Это может стать ударом для Левандовски
Футбол | 25.02.2025, 01:52
Ямал и Педри требуют трансфер. Это может стать ударом для Левандовски
Ямал и Педри требуют трансфер. Это может стать ударом для Левандовски
Журналист: «Трудно иметь такого нестабильного вратаря, как Трубин»
Футбол | 25.02.2025, 08:22
Журналист: «Трудно иметь такого нестабильного вратаря, как Трубин»
Журналист: «Трудно иметь такого нестабильного вратаря, как Трубин»
Марино ПУШИЧ: «Был недоволен тем, что мы показали в первом тайме»
Футбол | 25.02.2025, 09:44
Марино ПУШИЧ: «Был недоволен тем, что мы показали в первом тайме»
Марино ПУШИЧ: «Был недоволен тем, что мы показали в первом тайме»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Паркер обратился к Усику после брутального нокаута против Баколе
Паркер обратился к Усику после брутального нокаута против Баколе
24.02.2025, 04:02 7
Бокс
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
24.02.2025, 18:40 12
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо над Карпатами
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо над Карпатами
23.02.2025, 23:43 2
Футбол
Артета им одержим. Арсенал готовит большие деньги за звезду Реала
Артета им одержим. Арсенал готовит большие деньги за звезду Реала
24.02.2025, 11:16 4
Футбол
«Это плохо для Дюбуа». Инсайдер назвал следующего соперника для Усика
«Это плохо для Дюбуа». Инсайдер назвал следующего соперника для Усика
23.02.2025, 11:59 2
Бокс
Покинул арену. Усик решил не смотреть поединок россиян в Эр-Рияде
Покинул арену. Усик решил не смотреть поединок россиян в Эр-Рияде
23.02.2025, 09:35 9
Бокс
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
24.02.2025, 09:55 5
Футбол
Усик отреагировал на слова Фьюри, что он победил в реванше
Усик отреагировал на слова Фьюри, что он победил в реванше
23.02.2025, 08:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем