С шедевром от Арнаутовича. Интер одолел Лацио в Кубке Италии
Клуб из Милана прошел в 1/2 финала турнира
Во вторник, 25 февраля, проходил матч 1/4 финала Кубка Италии между «Интером» и «Лацио».
Встречу принимал Джузеппе Меацца в Милане.
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Команда Симоне Индзаги одолела «орлов» и прошла в 1/2 финала Кубка Италии. Голами отличились Марко Арнаутович, который забил невероятным ударом слету, а также Хакан Чалханоглу, который реализовал пенальти. У гостей было больше ударов по воротам, но их опасность была минимальной.
Кубок Италии. 1/2 финала
Интер – Лацио – 2:0
Голы: Арнаутович, 39, Чалханоглу, 77 (пенальти)
Интер: Мартинес, Биссек, Де Врей, Павар, Лимарко (Бастони, 64), Зелински, Аслани (Чалханоглу, 63), Фратеззи (Барелла, 84), Дармиан, Арнаутович (Корреа, 64), Тареми
Лацио: Мандас, Пеллегрини (Тавареш, 61), Романьоли (Гила, 46), Жиго, Лаццари, Гендузи, Ровелла, Дзаканьи (Педро, 61), Диа, Исаксен (Ибрагимович, 75), Тчауна (Нослин, 61)
Фото матча:
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