Во вторник, 25 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Италии по футболу, в котором встретятся «Интер» и «Лацио».

Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Интер – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция