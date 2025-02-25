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25.02.2025 22:00 - : -
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Италия
25 февраля 2025, 11:50 |
13
0

Интер – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 февраля поединок 1/4 финала Кубка Италии

25 февраля 2025, 11:50 |
13
0
Интер – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 25 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Италии по футболу, в котором встретятся «Интер» и «Лацио».

Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Интер – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Интер – Лацио
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Трансляция матча В эфире

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Интер Милан смотреть онлайн Лацио Интер - Лацио Кубок Италии по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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