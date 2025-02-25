25.02.2025 22:00 - : -
Италия25 февраля 2025, 11:50 |
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Интер – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 февраля поединок 1/4 финала Кубка Италии
25 февраля 2025, 11:50 |
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Во вторник, 25 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Италии по футболу, в котором встретятся «Интер» и «Лацио».
Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Интер – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Интер – ЛациоСмотреть трансляцию
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