Интер Милан

25 февраля состоялся матч 1/2 финала Кубка Италии 2024/25 между командами Интер и Лацио.

Поединок прошел на стадионе Джузеппе Меацца в Милане. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

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Супергол на 39-й минуте забил Марко Арнаутович, который мощно пробил издали и поразил ворота соперников.

Кубок Италии 2024/25. 1/4 финала, 25 февраля

Интер – Лацио – 2:0

Голы: Арнаутович, 39, Чалханоглу, 77 (пен.)

Видеообзор матча: