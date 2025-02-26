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Кубок Италии
Интер Милан
25.02.2025 22:00 – FT 2 : 0
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26 февраля 2025, 05:31 |
12
0

Интер – Лацио – 2:0. Как Арнаутович пушку свою зарядил. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Италии 2024/25

26 февраля 2025, 05:31 |
12
0
Интер – Лацио – 2:0. Как Арнаутович пушку свою зарядил. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

25 февраля состоялся матч 1/2 финала Кубка Италии 2024/25 между командами Интер и Лацио.

Поединок прошел на стадионе Джузеппе Меацца в Милане. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

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Супергол на 39-й минуте забил Марко Арнаутович, который мощно пробил издали и поразил ворота соперников.

Кубок Италии 2024/25. 1/4 финала, 25 февраля

Интер – Лацио – 2:0

Голы: Арнаутович, 39, Чалханоглу, 77 (пен.)

Видеообзор матча:

События матча

77’
ГОЛ ! С пенальти забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Арнаутович (Интер Милан).
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Кубок Италии по футболу Интер Милан Лацио Интер - Лацио видео голов и обзор Марко Арнаутович Хакан Чалханоглу пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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