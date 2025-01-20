40 лет назад Мальдини провел свой дебютный матч за Милан
В матче против «Удинезе» итальянский защитник дебютировал за «россонери»
20 января 1985 года легендарный защитник Паоло Мальдини дебютировал в составе «россонери».
Итальянец провел всю свою карьеру в «Милане», с которым завоевал большое количество трофеев: 5 титулов Лиги чемпионов, 4 Суперкубка УЕФА, 1 Кубок клубного чемпионата мира, 7 титулов Серии А, 5 Суперкубков Италии, 2 Межконтинентальных кубка и 1 Кубок Италии.
В клубном футболе Мальдини провел 901 матч, забил 33 гола и отдал 43 ассиста. Если говорить о национальной сборной то Паоло в ее составе сыграл 126 матчей и отметился 6 забитыми мячами.
ON THIS DAY: In 1985, Paolo Maldini made his AC Milan debut against Udinese.— Squawka (@Squawka) January 20, 2025
🏆 7 Serie A
🏆 5 Champions League
🏆 5 Supercoppa Italiana
🏆 4 Super Cup
🏆 2 Intercontinental Cup
🏆 1 Club World Cup
🏆 1 Coppa Italia
One of the greatest defenders of all-time. 😍 pic.twitter.com/9el0ms6JMO
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