40 лет назад Мальдини провел свой дебютный матч за Милан

20 января 1985 года легендарный защитник Паоло Мальдини дебютировал в составе «россонери».

Итальянец провел всю свою карьеру в «Милане», с которым завоевал большое количество трофеев: 5 титулов Лиги чемпионов, 4 Суперкубка УЕФА, 1 Кубок клубного чемпионата мира, 7 титулов Серии А, 5 Суперкубков Италии, 2 Межконтинентальных кубка и 1 Кубок Италии.

В клубном футболе Мальдини провел 901 матч, забил 33 гола и отдал 43 ассиста. Если говорить о национальной сборной то Паоло в ее составе сыграл 126 матчей и отметился 6 забитыми мячами.

ON THIS DAY: In 1985, Paolo Maldini made his AC Milan debut against Udinese.



🏆 7 Serie A

🏆 5 Champions League

🏆 5 Supercoppa Italiana

🏆 4 Super Cup

🏆 2 Intercontinental Cup

🏆 1 Club World Cup

🏆 1 Coppa Italia



One of the greatest defenders of all-time. 😍 pic.twitter.com/9el0ms6JMO