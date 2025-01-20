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  4. 40 лет назад Мальдини провел свой дебютный матч за Милан
Италия
20 января 2025, 22:46 |
282
1

40 лет назад Мальдини провел свой дебютный матч за Милан

В матче против «Удинезе» итальянский защитник дебютировал за «россонери»

20 января 2025, 22:46 |
282
1
40 лет назад Мальдини провел свой дебютный матч за Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Паоло Мальдини

20 января 1985 года легендарный защитник Паоло Мальдини дебютировал в составе «россонери».

Итальянец провел всю свою карьеру в «Милане», с которым завоевал большое количество трофеев: 5 титулов Лиги чемпионов, 4 Суперкубка УЕФА, 1 Кубок клубного чемпионата мира, 7 титулов Серии А, 5 Суперкубков Италии, 2 Межконтинентальных кубка и 1 Кубок Италии.

В клубном футболе Мальдини провел 901 матч, забил 33 гола и отдал 43 ассиста. Если говорить о национальной сборной то Паоло в ее составе сыграл 126 матчей и отметился 6 забитыми мячами.

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Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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Saar
Неймовірний! Просто неймовірна статистика! А головне: всю кар'єру в одному клубі!!!!!
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