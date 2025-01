Одно из открытий сезона. Манчестер Сити завершает переход молодого таланта

Узбекский защитник «Ланса» Абдукодир Хусанов станет игроком «Манчестер Сити», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 20-летний футболист подпишет контракт с английским грандом до лета 2029 года с опцией продления еще на сезон. Сумма трансфера составляет 40 миллионов евро плюс бонусы.

В ближайшее время игрок пройдет медосмотр, после чего будет подписано соглашение.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» нацелился на трансфер партнера Забарного.

🚨🔵 Abdukodir Khusanov to Man City, here we go! Deal in place for €40m fixed fee plus add-ons.



RC Lens accept proposal and approve medical tests to take place next days.



Contract until June 2029 plus option for further season.



✅ Exclusive story from December, confirmed. pic.twitter.com/HynpB8Szar