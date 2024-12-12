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Лига Европы
12 декабря 2024, 19:50 | Обновлено 12 декабря 2024, 20:04
728
0

Киевское Динамо сыграет против Реала Сосьедада в необычной форме

Впервые команда выйдет на поле в третьем комплекте игровой формы

12 декабря 2024, 19:50 | Обновлено 12 декабря 2024, 20:04
728
0
Киевское Динамо сыграет против Реала Сосьедада в необычной форме
ФК Динамо Киев

12 декабря в матче 6-го тура Лиги Европы киевское «Динамо» на выезде встретится с «Реалом Сосьедад».

Матч состоится на стадионе «Аноэта».

«Динамо» впервые сыграет в третьем комплекте игровой формы, который имеет смарагдовый цвет.

Как указано на официальном сайте киевского клуба, команда еще не проводила ни одного официального матча в этой форме.

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Лига Европы Динамо Киев Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Динамо игровая форма
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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