Лига Европы12 декабря 2024, 19:50 | Обновлено 12 декабря 2024, 20:04
728
0
Киевское Динамо сыграет против Реала Сосьедада в необычной форме
Впервые команда выйдет на поле в третьем комплекте игровой формы
12 декабря 2024, 19:50 | Обновлено 12 декабря 2024, 20:04
728
0
12 декабря в матче 6-го тура Лиги Европы киевское «Динамо» на выезде встретится с «Реалом Сосьедад».
Матч состоится на стадионе «Аноэта».
«Динамо» впервые сыграет в третьем комплекте игровой формы, который имеет смарагдовый цвет.
Как указано на официальном сайте киевского клуба, команда еще не проводила ни одного официального матча в этой форме.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Водные виды | 11 декабря 2024, 23:07 7
На чемпионате мира разыграно еще пять комплектов наград
Бокс | 12 декабря 2024, 13:01 0
Мегафайт пройдет вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде
Футбол | 12.12.2024, 18:44
Футбол | 12.12.2024, 16:01
Футбол | 12.12.2024, 03:52
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.12.2024, 17:10 2
11.12.2024, 14:18
11.12.2024, 17:55 2
10.12.2024, 21:08 2
11.12.2024, 04:05 22
11.12.2024, 07:46 2
10.12.2024, 21:28 2
11.12.2024, 22:49 3