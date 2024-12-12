Киевское Динамо сыграет против Реала Сосьедада в необычной форме

12 декабря в матче 6-го тура Лиги Европы киевское «Динамо» на выезде встретится с «Реалом Сосьедад».

Матч состоится на стадионе «Аноэта».

«Динамо» впервые сыграет в третьем комплекте игровой формы, который имеет смарагдовый цвет.

Как указано на официальном сайте киевского клуба, команда еще не проводила ни одного официального матча в этой форме.