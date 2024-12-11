Шахтеру отгрузили пятерку, победы Реала и Ливерпуля в ЛЧ, старт Ястремской

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 10 декабря.

1А. Разгром в Гельзенкирхене. Шахтер потерпел поражение от Баварии

«Горняки» пропустили пять голов от мюнхенцев

1B. Шахтер – Бавария – 1:5. Фиаско в Гельзенкирхене. Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча шестого тура Лиги чемпионов

1C. Пушич пояснил, почему Шахтер потерпел разгромное поражение от Баварии

Главный тренер горняков провел пресс-конференцию после фиаско в матче 6-го тура ЛЧ (1:5)

2A. Аталанта и Реал выдали суперматч в Лиге чемпионов, забив на двоих 5 голов

Королевский клуб одолел бергамасков со счетом 3:2 в 6-м туре главного еврокубка

2B. Суперматч двух чемпионов. Судьбу поединка Байер – Интер решил один гол

Немецкий клуб победил со счетом 1:0

2C. Кардинал решает. Французский клуб-выскочка отомстил ПСВ, обидчикам Шахтера

Брест победил ПСВ благодаря единственному голу Жюльена ле Кардинала

2D. Сенсации не произошло. ПСЖ уверенно одолел РБ Зальцбург

Матч закончился со счетом 3:0 в пользу парижского клуба

2E. Сравнялись по очкам. Брюгге дома одолел Спортинг

Бельгийская команда победила благодаря голу в концовке

2F. Продолжение трагедии. Астон Вилла в результативном матче одолела Лейпциг

У «быков» все еще нет ни одного балла в этой Лиге чемпионов

3A. Жирона на Монтиливи достойно отыграла против Ливерпуля в Лиге чемпионов

Мерсисайдцы минимально переиграли красно-белых со счетом 1:0, гол забил Салах

3B. Борьба за место в плей-офф ЛЧ. Динамо Загреб дома сыграло с Селтиком

Команда голами не порадовали

4A. Турнирная таблица Лиги чемпионов. Остались ли шансы у Шахтера?

Горнякам нужны две победы над Брестом и Боруссией Дортмунд

4B. Игра в наперстки Марино Пушича

Реакция Алексея Сливченко на откровенно странные решения тренера «Шахтера» в матче с «Баварией»

5. Официальное заявление Динамо. Изменения в структуре руководства клуба

Киевская команда уверенно лидирует в текущем сезоне УПЛ

6А. Легендарный клуб АПЛ сделает все, чтобы купить Мудрика зимой

Украинцем заинтересовался «Манчестер Юнайтед»

6B. Реал готов пожертвовать своим игроком ради звезды сборной Украины

Фран Гарсия может отправиться в «Борнмут» как часть соглашения по Илье Забарному

6C. У Калюжного есть вариант с грандом УПЛ. Игроку помогают Коноплянка и Зозуля

Хавбек Александрии еще не сделал выбор

7. Ястремская одолела россиянку на старте последнего турнира WTA в 2024 году

Даяна в 1/16 финала 125-тысячника в Лиможе (Франция) выиграла у Алины Чараевой

8A. Клубный ЧМ по волейболу. Все, что нужно знать о стартующем сегодня турнире

Основными претендентами на победу являются клубы из Италии и Бразилии

8B. Европа проигрывает Азии: сенсации на старте клубного чемпионата мира

Нарушителями спокойствия стали клубы из Ирана и Египта

8C. Сумасшедший старт ЧМ по плаванию: шесть мировых рекордов в первый день

До половины мировых рекордов причастен один человек

8D. Украинцы провалились на старте чемпионата мира по плаванию

Все четверо наших представителей не преодолели квалификации

9A. Реал и Ман Сити могут произвести обмен звездами. В нем фигурирует Холанд

«Горожане» интересуются Родриго, а для «Реала» цель – Холанд

9B. Холанд после неудач Ман Сити решил покинуть клуб. Есть два претендента

На норвежца претендуют «ПСЖ» и «Реал»

10A. Победа Динамо в матче полугодия, разгром от Карпат, черная серия ЛНЗ

Самые интересные события 16-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

10B. Пять экс-звезд Шахтера, которые продолжают играть, хотя им уже за 35

Возраст – вовсе не помеха для достижения целей на футбольном поле…