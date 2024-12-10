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Украина. Премьер лига
10 декабря 2024, 16:15 | Обновлено 10 декабря 2024, 16:51
4771
32

Официальное заявление Динамо. Изменения в структуре руководства клуба

Киевская команда уверенно лидирует в текущем сезоне УПЛ

10 декабря 2024, 16:15 | Обновлено 10 декабря 2024, 16:51
4771
32
Официальное заявление Динамо. Изменения в структуре руководства клуба
ФК Динамо

Київський клуб «Динамо» опублікував офіційну заяву щодо змін у структурі керівництва клубу.

Заява клубу Динамо Київ

ФК «Динамо» Київ оголосив про масштабні зміни в управлінській структурі клубу, спрямовані на впровадження сучасних європейських підходів до корпоративного управління. Завдяки цьому, клуб планує забезпечити стабільний розвиток та підвищити ефективність своєї діяльності як на національній, так і на міжнародній арені.

На чолі клубу продовжує стояти Ігор Суркіс, який як президент відповідає за стратегічне управління та формування вектора розвитку Динамо. Його керівництво гарантує довгострокову стабільність і спрямованість на досягнення нових спортивних висот.

Оперативне управління клубом здійснюватиме новопризначений генеральний директор Дмитро Бріф. Дмитро працює в Динамо вже понад 10 років, розпочавши свою кар'єру як юрист клубу. Завдяки своїм знанням і досвіду, він очолив юридичну службу, представляючи інтереси Динамо в державних установах, національних та міжнародних футбольних інституціях, таких як УАФ, УЄФА, ФІФА, а також у Спортивному арбітражному суді.

У 2023 році Дмитра було призначено на посаду віце-президента клубу, де він відповідав за численні напрями діяльності. Тепер як генеральний директор, він забезпечуватиме повне управління клубом і займатиметься оптимізацією внутрішніх процесів.

На ключові посади заступників генерального директора призначені:

🔹 Максим Радуцький, відповідальний за загальні питання діяльності клубу, в тому числі за комерційну діяльність, зовнішню комунікацію, внутрішню діяльність клубу та численні благодійні проєкти та ініціативи клубу.

🔹 Сергій Мохник, який відповідатиме за розвиток футболу, взаємодію з Українською асоціацією футболу (УАФ) та Українською прем'єр-лігою (УПЛ);

🔹 Анатолій Волк, який відповідатиме за міжнародну взаємодію з футбольними інституціями та іноземними клубами.

Олега Шкребу призначено на посаду комерційного директора, де він займатиметься залученням спонсорів, підвищенням дохідності від комерційних проєктів і розвитком маркетингової складової клубу.

Головного лікаря першої команди ФК «Динамо» Андрія Шморгуна призначено на посаду директора медичного департаменту, який сприятиме розвитку медичних програм, забезпечення здоров’я гравців та впровадження сучасних методик реабілітації та лікування спортсменів.

За фінансову стабільність та ефективне використання коштів відповідатиме Валентина Георгієва, яка призначена на посаду фінансового директора.

Юрій Барбаш призначений операційним директором. Його обов’язки включають управління поточними операційними процесами клубу. Юрій має значний досвід співпраці з УЄФА та ФК Динамо у рамках організації та проведення футбольних змагань.

Ці зміни в керівництві клубу мають на меті підвищення ефективності управління і впровадження нових сучасних стандартів, що сприятиме подальшому розвитку ФК Динамо Київ.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига выбор редакции Игорь Суркис Максим Радуцкий Сергей Мохник Олег Шкреба Андрей Шморгун генеральный директор
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 32
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DaVinci
Всі призначення стосуються виключно фінансової сторони. Щось не видно жодної посади яка б керувала спортивним розвитком команди 
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+3
P. Diddy
Перемешали колоду, а толку-то.
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+2
Night Watch
Беспартийные? Уже отслужили?
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+2
DaVinci
Юрист став генеральним директором... Це те саме, що поставити прорабом мужика, який мішав цемент. Начебто щось і знає, але все ж таки не те...
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+2
Показать Скрыть 7 ответов
v2341770
Комерціалізація клубу - це непогане рішення, але не для Динамо. Приклад - Шахтар, коли в основу діяльності клубу було покладено принцип "купи-продай", а не досягнення спортивних результатів. Наступним кроком слід очікувати придбання (скупка) футболістів (переважно з-за кордону) з метою їх подальшого перепродажу за більш високу ціну. Але для цього повинно мати солідний фінансовий капітал, якого в Динамо немає.
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Микола Унгурян
побачимо чи зможуть перелемати скочування вниз....
однозначно що клубу лише успіхів, але слабо віриться в зміни поки на чолі клубу Суркіс
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+1
Olex68
Киевская команда уверенно лидирует в текущем сезоне УПЛ- 3 очка над АЛЕКСАНДРИЕЙ и 4 над ШАХТОЙ это УВЕРЕННО ? Цыплят по осени считают , а лидера в конце сезона 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
serhiy
Удачі,Динамо !.
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0
Gargantua81
а кем же бужет Ярмоленко?  я думал кресло гендиректора под него сохраняют
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0
Показать Скрыть 3 ответа
8number
“Його керівництво гарантує довгострокову стабільність і спрямованість на досягнення нових спортивних висот.”З кожним роком все вище і вище ⬆️😂
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0
_Quantum19_
Все ж вірно...?? ФК "Динамо" (Київ) поставило відповідальним за розвиток футболу та взаємодію з УПЛ та УАФ людину із сумнівною репутацією, котра до того ж ще й має санкції від тієї самої УАФ.
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-1
_Quantum19_
Аааааа.... Сергій Мохник, той самий брехун.) Тобто, вирішили прискорити падіння. В такому випадку надкруте піке ФК "Динамо" (Київ) забезпечено.
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-2
_Quantum19_
І як воно..? А. Волк працюватиме у двох клубах одночасно? В "Динамо" і в "ЦСКА"?)
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-2
Hungarian 4 sticks🤣
Расходимся) я думал суркис воскресил киву на пост гендира
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-4
Показать Скрыть 6 ответов
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