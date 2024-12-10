Официальное заявление Динамо. Изменения в структуре руководства клуба

Київський клуб «Динамо» опублікував офіційну заяву щодо змін у структурі керівництва клубу.

Заява клубу Динамо Київ

ФК «Динамо» Київ оголосив про масштабні зміни в управлінській структурі клубу, спрямовані на впровадження сучасних європейських підходів до корпоративного управління. Завдяки цьому, клуб планує забезпечити стабільний розвиток та підвищити ефективність своєї діяльності як на національній, так і на міжнародній арені.

На чолі клубу продовжує стояти Ігор Суркіс, який як президент відповідає за стратегічне управління та формування вектора розвитку Динамо. Його керівництво гарантує довгострокову стабільність і спрямованість на досягнення нових спортивних висот.

Оперативне управління клубом здійснюватиме новопризначений генеральний директор Дмитро Бріф. Дмитро працює в Динамо вже понад 10 років, розпочавши свою кар'єру як юрист клубу. Завдяки своїм знанням і досвіду, він очолив юридичну службу, представляючи інтереси Динамо в державних установах, національних та міжнародних футбольних інституціях, таких як УАФ, УЄФА, ФІФА, а також у Спортивному арбітражному суді.

У 2023 році Дмитра було призначено на посаду віце-президента клубу, де він відповідав за численні напрями діяльності. Тепер як генеральний директор, він забезпечуватиме повне управління клубом і займатиметься оптимізацією внутрішніх процесів.

На ключові посади заступників генерального директора призначені:

🔹 Максим Радуцький, відповідальний за загальні питання діяльності клубу, в тому числі за комерційну діяльність, зовнішню комунікацію, внутрішню діяльність клубу та численні благодійні проєкти та ініціативи клубу.

🔹 Сергій Мохник, який відповідатиме за розвиток футболу, взаємодію з Українською асоціацією футболу (УАФ) та Українською прем'єр-лігою (УПЛ);

🔹 Анатолій Волк, який відповідатиме за міжнародну взаємодію з футбольними інституціями та іноземними клубами.

Олега Шкребу призначено на посаду комерційного директора, де він займатиметься залученням спонсорів, підвищенням дохідності від комерційних проєктів і розвитком маркетингової складової клубу.

Головного лікаря першої команди ФК «Динамо» Андрія Шморгуна призначено на посаду директора медичного департаменту, який сприятиме розвитку медичних програм, забезпечення здоров’я гравців та впровадження сучасних методик реабілітації та лікування спортсменів.

За фінансову стабільність та ефективне використання коштів відповідатиме Валентина Георгієва, яка призначена на посаду фінансового директора.

Юрій Барбаш призначений операційним директором. Його обов’язки включають управління поточними операційними процесами клубу. Юрій має значний досвід співпраці з УЄФА та ФК Динамо у рамках організації та проведення футбольних змагань.

Ці зміни в керівництві клубу мають на меті підвищення ефективності управління і впровадження нових сучасних стандартів, що сприятиме подальшому розвитку ФК Динамо Київ.