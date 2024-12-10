У Калюжного есть вариант с грандом УПЛ. Игроку помогают Коноплянка и Зозуля
Хавбек Александрии еще не сделал выбор
По информации СМИ, у хавбека «Александрии» и сборной Украины Ивана Калюжного, кроме варианта с продлением контракта с нынешним клубом, еще есть две опции.
Интерес к игроку проявляет «Шахтер», который хотел бы найти альтернативу ветерану Тарасу Степаненко. Кроме того, к Калюжному проявляет интерес один из зарубежных клубов.
Полузащитник пока не ответил на предложение «Александрии» о новом контракте и изучает варианты. Сообщается, что футболисту помогает агентская компания, которую недавно создали экс-игроки сборной Украины Роман Зозуля и Евгений Коноплянка.
Контракт Калюжного завершается летом 2025 года.
Ранее Sport.ua сообщил, что клуб готов отправить Ивана в резервную команду, если игрок и дальше не будет вести переговоры.
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