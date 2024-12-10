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Украина. Премьер лига
10 декабря 2024, 18:29 | Обновлено 10 декабря 2024, 18:30
1614
0

У Калюжного есть вариант с грандом УПЛ. Игроку помогают Коноплянка и Зозуля

Хавбек Александрии еще не сделал выбор

10 декабря 2024, 18:29 | Обновлено 10 декабря 2024, 18:30
1614
0
У Калюжного есть вариант с грандом УПЛ. Игроку помогают Коноплянка и Зозуля
ФК Александрия. Иван Калюжный

По информации СМИ, у хавбека «Александрии» и сборной Украины Ивана Калюжного, кроме варианта с продлением контракта с нынешним клубом, еще есть две опции.

Интерес к игроку проявляет «Шахтер», который хотел бы найти альтернативу ветерану Тарасу Степаненко. Кроме того, к Калюжному проявляет интерес один из зарубежных клубов.

Полузащитник пока не ответил на предложение «Александрии» о новом контракте и изучает варианты. Сообщается, что футболисту помогает агентская компания, которую недавно создали экс-игроки сборной Украины Роман Зозуля и Евгений Коноплянка.

Контракт Калюжного завершается летом 2025 года.

Ранее Sport.ua сообщил, что клуб готов отправить Ивана в резервную команду, если игрок и дальше не будет вести переговоры.

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Иван Калюжный Александрия Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ Евгений Коноплянка Роман Зозуля
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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