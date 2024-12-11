Сравнялись по очкам. Брюгге дома одолел Спортинг

Во вторник, 10 декабря, состоялся матч между «Брюгге» и «Спортингом».

Бельгийская команда победила со счетом 2:1.

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Быстрым голом на третьей минуте отличился хозяева, точный удар нанес Катамо. Через 20 минут гости забили в свои ворота, со счетом 1:1 команды ушли на перерыв. Интрига в матче присутствовала до самой концовки, но на 83 минуте Ниэльсен снял вопросы по победителю матча, хоть португальцы имели шансы забить второй мяч.

У обои команд после 6 туров есть 10 очков на счету. но «Спортинг» опережает «Брюгге» благодаря лучшей разнице мячей.

Лига чемпионов 2024/25. 6-й тур, 10 декабря

Брюгге – Спортинг – 2:1

Голы: Куарежма, 24 (автогол), Ниэльсен, 83 – Катамо, 3

Брюгге: Миньоле, Сейс, Мехеле, Ордоньес, Де Кейпер (Саббе, 90+2), Яшари, Оньедика, Ванакен, Сков Ольсен (Талби, 65), Цолис (Ниэльсен, 81), Хутгла (Нилссон, 64)

Спортинг: Израэль, Реис, Диоманде, Куарежма, (Сэнт-Жюст, 46), Араухо (Эсгайо, 81), Симоеш, Юльманн, Катамо, Куэнда, (Хардер, 87), Тринкао, Дьекереш.

Фото матча: