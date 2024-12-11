10 декабря проходил матч 6-го тура Лиги чемпионов между командами «Брюгге» и «Спортинг».

Игра проходила на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Лига чемпионов. 6-й тур. 10 декабря

«Брюгге» – «Спортинг» – 2:1

Голы: Куарежма 24 (Автогол), Нильсен, 84 – Катамо, 3

Видеообзор матча: