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Лига Чемпионов
Брюгге
10.12.2024 22:00 – FT 2 : 1
Спортинг Лиссабон
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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 01:38 | Обновлено 11 декабря 2024, 02:07
13
0

Брюгге – Спортинг – 2:1. Автогол и победа в конце матча. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов

11 декабря 2024, 01:38 | Обновлено 11 декабря 2024, 02:07
13
0
Брюгге – Спортинг – 2:1. Автогол и победа в конце матча. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

10 декабря проходил матч 6-го тура Лиги чемпионов между командами «Брюгге» и «Спортинг».

Игра проходила на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Лига чемпионов. 6-й тур. 10 декабря

«Брюгге» – «Спортинг» – 2:1

Голы: Куарежма 24 (Автогол), Нильсен, 84 – Катамо, 3

Видеообзор матча:

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Каспер Ниельсен (Брюгге).
24’
ГОЛ ! Автогол забил Эдуарду Куарежма (Спортинг Лиссабон).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Жени Катаму (Спортинг Лиссабон).
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Брюгге Спортинг Лиссабон Лига чемпионов видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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