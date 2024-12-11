10.12.2024 22:00 – FT 2 : 1
Лига чемпионов11 декабря 2024, 01:38 | Обновлено 11 декабря 2024, 02:07
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Брюгге – Спортинг – 2:1. Автогол и победа в конце матча. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов
11 декабря 2024, 01:38 | Обновлено 11 декабря 2024, 02:07
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10 декабря проходил матч 6-го тура Лиги чемпионов между командами «Брюгге» и «Спортинг».
Игра проходила на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
Лига чемпионов. 6-й тур. 10 декабря
«Брюгге» – «Спортинг» – 2:1
Голы: Куарежма 24 (Автогол), Нильсен, 84 – Катамо, 3
Видеообзор матча:
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Каспер Ниельсен (Брюгге).
24’
ГОЛ ! Автогол забил Эдуарду Куарежма (Спортинг Лиссабон).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Жени Катаму (Спортинг Лиссабон).
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