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Лига Чемпионов
Аталанта
10.12.2024 22:00 – FT 2 : 3
Реал Мадрид
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Лига чемпионов
10 декабря 2024, 23:55 | Обновлено 11 декабря 2024, 00:01
899
3

Аталанта и Реал выдали суперматч в Лиге чемпионов, забив на двоих 5 голов

Королевский клуб одолел бергамасков со счетом 3:2 в 6-м туре главного еврокубка

10 декабря 2024, 23:55 | Обновлено 11 декабря 2024, 00:01
899
3
Аталанта и Реал выдали суперматч в Лиге чемпионов, забив на двоих 5 голов
Getty Images/Global Images Ukraine

10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Аталанта и Реал Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Атлети Адзурри д'Италия в Бергамо. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу сливочных.

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Голами за хозяев отличились Шарль де Кетеларе и Адемола Лукман, а у королевского клуба забили Килиае Мбаппе, Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота команды защищал Тибо Куртуа.

На 36-й минуте звездный Мбаппе получил травму. Карло Анчелотти заменил француза на Родриго.

Лига чемпионов 2024/25. 6-й тур, 10 декабря

Аталанта (Италия) – Реал Мадрид (Испания) – 2:3

Голы: де Кетеларе, 45+2 (пен.), Лукман, 65 – Мбаппе, 10, Винисиус Жуниор, 56, Беллингем, 59

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Шарль де Кетеларе Аталанта Реал Мадрид Аталанта - Реал Лига чемпионов Килиан Мбаппе Джуд Беллингем пенальти Винисиус Жуниор Андрей Лунин Адемола Лукман
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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zhyr
Шахтар і Баварія 6 забили
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TolsTIyELF
Очень слабый куртуа. Реалу нужно укрепить защиту. 
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