Аталанта и Реал выдали суперматч в Лиге чемпионов, забив на двоих 5 голов

10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Аталанта и Реал Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Атлети Адзурри д'Италия в Бергамо. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу сливочных.

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Голами за хозяев отличились Шарль де Кетеларе и Адемола Лукман, а у королевского клуба забили Килиае Мбаппе, Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота команды защищал Тибо Куртуа.

На 36-й минуте звездный Мбаппе получил травму. Карло Анчелотти заменил француза на Родриго.

Лига чемпионов 2024/25. 6-й тур, 10 декабря

Аталанта (Италия) – Реал Мадрид (Испания) – 2:3

Голы: де Кетеларе, 45+2 (пен.), Лукман, 65 – Мбаппе, 10, Винисиус Жуниор, 56, Беллингем, 59