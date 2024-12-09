10 декабря состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Аталанта и Реал Мадрид.

Поединок пройдет на стадионе Атлети Адзурри д'Италия в Бергамо. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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После пяти сыгранных туров Аталанта с 11 очками занимает пятое место в таблице главного еврокубка. У подопечных Карло Анчелотти 6 пунктов и 24-я позиция.

Следующие соперники Аталанты и Реала после очного противостояния:

Аталанта: Штурм, Барселона

Реал Мадрид: РБ Зальцбург, Брест

Аталанта – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.