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Аталанта
10.12.2024 22:00 - : -
Реал Мадрид
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Лига чемпионов
10 декабря 2024, 02:37 | Обновлено 10 декабря 2024, 02:39
56
0

Аталанта – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 10 декабря в 22:00 по Киеву

10 декабря 2024, 02:37 | Обновлено 10 декабря 2024, 02:39
56
0
Аталанта – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

10 декабря на «Атлети Адзурри д’Италия» пройдет матч 6-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Аталанта» встретится с «Реал» Мадрид. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Аталанта

Команда пережила несколько неудачных лет. Но все равно владельца проекта демонстрировали поддержку Гасперини. И Джан Пьеро оправдал ожидания с лихвой в прошлом сезоне, когда и в Серии А получилось вернуться в квартет лидеров, и в Лиге Европы победить. Сейчас Богиня, что вполне неплохо держится на внутренней арене, вернулась достаточно неплохо в Лигу чемпионов. Но, что примечательно, в родном Бергамо клуб ограничивался до этого только нулевыми ничьими - с Арсеналом и Селтиком. Но при этом на выезде у итальянцев стопроцентная статистика. Сначала они разгромили на нейтральном поле донецкий Шахтер, 3:0, а после солидных 2:0 в Штутгарте с одноименным соперником, в крайнем туре выдали яркие 6:1 в гостях у Янг Бойз.

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Реал Мадрид

Клуб в прошлом сезоне был безусловным №1 как в Испании, где досрочно выиграли Примеру, так и на международной арене, снова выиграв Ушастого. Но новая темпорада, хотя и начиналась с нового трофея, кстати, взятого с Аталантой - Суперкубка УЕФА, в целом вызывает очень много вопросов. Если в Примере провал с Барселоной к началу зимы получилось компенсировать за счет осечек вечного конкурента, то в Лиге чемпионов ситуация для одного из фаворитов турниров близка к критической. Выиграть получилось дома у Штутгарта и дортмундской Боруссии, и то пропуская первыми (со шмелями было и вовсе 0:2!), то остальным противникам - Лиллю, Милану (1:3 на Сантьяго Бернабеу!) и Ливерпулю. С англичанами еще и Мбаппе не реализовал пенальти в ворота Келлехера.

Статистика личных встреч

Бергамаски пока что неудачно играли с испанским грандом. Сначала было 2 поражения в Лиге чемпионов в 2021-м году, а летом - уступили 0:2 в Суперкубке УЕФА.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару равной по силам. Стоит ограничиться вариантом с нейтральной ставкой на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,61).

Прогноз Sport.ua
Аталанта
10 декабря 2024 -
22:00
Реал Мадрид
Тотал голов больше 2.5 1.61 Сделать ставку
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Аталанта Реал Мадрид Аталанта - Реал прогнозы прогнозы на футбол Лига чемпионов Андрей Лунин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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