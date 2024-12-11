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Лига Чемпионов
Аталанта
10.12.2024 22:00 – FT 2 : 3
Реал Мадрид
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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 00:10 |
2334
0

Аталанта – Реал Мадрид – 2:3. Голевое шоу в Бергамо. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25

11 декабря 2024, 00:10 |
2334
0
Аталанта – Реал Мадрид – 2:3. Голевое шоу в Бергамо. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Аталанта и Реал Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Атлети Адзурри д'Италия в Бергамо. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу сливочных.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных, ворота сливочных защищал Тибо Куртуа.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига чемпионов 2024/25. 6-й тур, 10 декабря

Аталанта (Италия) – Реал Мадрид (Испания) – 2:3

Голы: де Кетеларе, 45+2 (пен.), Лукман, 65 – Мбаппе, 10, Винисиус Жуниор, 56, Беллингем, 59

Видеообзор матча ожидается...

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
45’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Шарль Де Кетеларе (Аталанта).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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