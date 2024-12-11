Аталанта – Реал Мадрид – 2:3. Голевое шоу в Бергамо. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25
10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Аталанта и Реал Мадрид.
Поединок прошел на стадионе Атлети Адзурри д'Италия в Бергамо. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу сливочных.
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Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных, ворота сливочных защищал Тибо Куртуа.
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Лига чемпионов 2024/25. 6-й тур, 10 декабря
Аталанта (Италия) – Реал Мадрид (Испания) – 2:3
Голы: де Кетеларе, 45+2 (пен.), Лукман, 65 – Мбаппе, 10, Винисиус Жуниор, 56, Беллингем, 59
Видеообзор матча ожидается...
События матча
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