Суперматч двух чемпионов. Судьбу поединка Байер – Интер решил один гол

Во вторник, 10 декабря, прошел матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Байер» и «Интер».

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Матч прошла на стадионе «БайАрена», находящемся в немецком Леверкузене. Поединок между чемпионом Германии и Италии завершился победой хозяев со счётом 1:0. На 90-й минуте единственный гол забил Мукиэле.

«Байер» после шести туров ЛЧ имеет в активе 13 очков, у «Интера» столько же баллов.

Следующий матч в Лиге Чемпионов «Байер» сыграет 21 января 2025 года против «Атлетико». «Интер» днем позже проведет поединок против «Спарты».

Лига чемпионов. Этап лиги. 6-й тур, 10 декабря.

Байер – Интер – 1:0

Гол: Мукиэле, 90.

Байер – Коварж, Инкапиэ, Тапсоба, Та, Мукиеле, Джака, Паласиос, Гримальдо (Алеиш Гарсия, 90+4), Фримпонг, Виртц (Андрих, 90+4), Телла (Терье, 83).



Интер – Зоммер, Бастони, де Врей, Биссек, Карлос Аугусто (Димарко, 56), Дармиан, Зелиньски, Чалханоглу (Аслани, 66), Фраттези (Барелла, 66), Тареми (Арнаутович, 85), Тюрам (Мартинес, 66).