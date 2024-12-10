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Лига чемпионов
10 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 11 декабря 2024, 00:06
271
0

Суперматч двух чемпионов. Судьбу поединка Байер – Интер решил один гол

Немецкий клуб победил со счетом 1:0

10 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 11 декабря 2024, 00:06
271
0
Суперматч двух чемпионов. Судьбу поединка Байер – Интер решил один гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Байер – Интер

Во вторник, 10 декабря, прошел матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Байер» и «Интер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч прошла на стадионе «БайАрена», находящемся в немецком Леверкузене. Поединок между чемпионом Германии и Италии завершился победой хозяев со счётом 1:0. На 90-й минуте единственный гол забил Мукиэле.

«Байер» после шести туров ЛЧ имеет в активе 13 очков, у «Интера» столько же баллов.

Следующий матч в Лиге Чемпионов «Байер» сыграет 21 января 2025 года против «Атлетико». «Интер» днем позже проведет поединок против «Спарты».

Лига чемпионов. Этап лиги. 6-й тур, 10 декабря.

Байер – Интер – 1:0
Гол: Мукиэле, 90.

Байер – Коварж, Инкапиэ, Тапсоба, Та, Мукиеле, Джака, Паласиос, Гримальдо (Алеиш Гарсия, 90+4), Фримпонг, Виртц (Андрих, 90+4), Телла (Терье, 83).

Интер – Зоммер, Бастони, де Врей, Биссек, Карлос Аугусто (Димарко, 56), Дармиан, Зелиньски, Чалханоглу (Аслани, 66), Фраттези (Барелла, 66), Тареми (Арнаутович, 85), Тюрам (Мартинес, 66).

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Байер Интер Милан Лига чемпионов
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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