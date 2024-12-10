Суперматч двух чемпионов. Судьбу поединка Байер – Интер решил один гол
Немецкий клуб победил со счетом 1:0
Во вторник, 10 декабря, прошел матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Байер» и «Интер».
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Матч прошла на стадионе «БайАрена», находящемся в немецком Леверкузене. Поединок между чемпионом Германии и Италии завершился победой хозяев со счётом 1:0. На 90-й минуте единственный гол забил Мукиэле.
«Байер» после шести туров ЛЧ имеет в активе 13 очков, у «Интера» столько же баллов.
Следующий матч в Лиге Чемпионов «Байер» сыграет 21 января 2025 года против «Атлетико». «Интер» днем позже проведет поединок против «Спарты».
Лига чемпионов. Этап лиги. 6-й тур, 10 декабря.
Байер – Интер – 1:0
Гол: Мукиэле, 90.
Байер – Коварж, Инкапиэ, Тапсоба, Та, Мукиеле, Джака, Паласиос, Гримальдо (Алеиш Гарсия, 90+4), Фримпонг, Виртц (Андрих, 90+4), Телла (Терье, 83).
Интер – Зоммер, Бастони, де Врей, Биссек, Карлос Аугусто (Димарко, 56), Дармиан, Зелиньски, Чалханоглу (Аслани, 66), Фраттези (Барелла, 66), Тареми (Арнаутович, 85), Тюрам (Мартинес, 66).
SIEG! Wie stark!!! 🖤❤️#B04Inter 1:0 | #UCL pic.twitter.com/yPVtAMxOEp— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) December 10, 2024
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