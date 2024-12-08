Во вторник, 10 декабря, состоится матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Байер» и «Интер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «БайАрена», который находится в немецком Леверкузене.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Байер – Милан. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция