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Лига Чемпионов
Байер
10.12.2024 22:00 - : -
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
08 декабря 2024, 18:28 |
14
0

Байер – Интер Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 10 декабря в 22:00

08 декабря 2024, 18:28 |
14
0
Байер – Интер Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Байер

Во вторник, 10 декабря, состоится матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Байер» и «Интер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «БайАрена», который находится в немецком Леверкузене.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Байер – Милан. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Байер – Интер Милан
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Трансляция матча В эфире

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Байер Интер Милан Лига чемпионов смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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