Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Байер – Интер – 1:0. Гол на 90-й минуте. Видео гола и обзор матча
Лига Чемпионов
Байер
10.12.2024 22:00 – FT 1 : 0
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
11 декабря 2024, 01:12 | Обновлено 11 декабря 2024, 01:29
50
0

Байер – Интер – 1:0. Гол на 90-й минуте. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов

11 декабря 2024, 01:12 | Обновлено 11 декабря 2024, 01:29
50
0
Байер – Интер – 1:0. Гол на 90-й минуте. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

10 декабря проходил матч 6-го тура Лиги чемпионов между командами «Байер» и «Интер».

Игра проходила на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Лига чемпионов. 6-й тур. 10 декабря

«Байер» – «Интер» – 1:0

Гол: Мукиеле, 90

Видеообзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Норди Мукиеле (Байер).
По теме:
КОМПАНИ: «По тому, как мы вели игру, я думаю, было ясно, что мы лучше»
У кого 9.7? Обнародованы оценки игроков Шахтера за позорное поражение в ЛЧ
Сандерленд – Бристоль Сити – 1:1. Сравняли на 90+3-й. Видео голов и обзор
Байер Интер Милан видео голов и обзор Лига чемпионов Норди Мукиеле
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Недавно играли в УПЛ. Именитый клуб может прекратить существование
Футбол | 10 декабря 2024, 13:31 5
Недавно играли в УПЛ. Именитый клуб может прекратить существование
Недавно играли в УПЛ. Именитый клуб может прекратить существование

Минай может сняться с Первой лиги Украины

Динамо устроит кадровую чистку. Известно, кто не нужен Шовковскому
Футбол | 10 декабря 2024, 13:02 15
Динамо устроит кадровую чистку. Известно, кто не нужен Шовковскому
Динамо устроит кадровую чистку. Известно, кто не нужен Шовковскому

Киевляне попрощаются с несколькими игроками

Пушич выбрал стартовый состав Шахтера на матч Лиги чемпионов с Баварией
Футбол | 10.12.2024, 20:51
Пушич выбрал стартовый состав Шахтера на матч Лиги чемпионов с Баварией
Пушич выбрал стартовый состав Шахтера на матч Лиги чемпионов с Баварией
ФОТО. Сделал дубль. В УЕФА назвали лучшего игрока матча Шахтер – Бавария
Футбол | 11.12.2024, 02:02
ФОТО. Сделал дубль. В УЕФА назвали лучшего игрока матча Шахтер – Бавария
ФОТО. Сделал дубль. В УЕФА назвали лучшего игрока матча Шахтер – Бавария
Официальное заявление Динамо. Изменения в структуре руководства клуба
Футбол | 10.12.2024, 16:15
Официальное заявление Динамо. Изменения в структуре руководства клуба
Официальное заявление Динамо. Изменения в структуре руководства клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холанд после неудач Ман Сити решил покинуть клуб. Есть два претендента
Холанд после неудач Ман Сити решил покинуть клуб. Есть два претендента
10.12.2024, 12:40 8
Футбол
Определен лучший вингер в столетии. Месси – 6-й. Кто лидер рейтинга?
Определен лучший вингер в столетии. Месси – 6-й. Кто лидер рейтинга?
10.12.2024, 00:14 6
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Пересмотрев первый бой с Усиком 100 раз, я понял одно»
Тайсон ФЬЮРИ: «Пересмотрев первый бой с Усиком 100 раз, я понял одно»
10.12.2024, 01:25
Бокс
Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»
Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»
09.12.2024, 07:44 4
Бокс
Калюжному предложили рекордную зарплату. Что ответил игрок
Калюжному предложили рекордную зарплату. Что ответил игрок
09.12.2024, 17:45 19
Футбол
Усик дал совет Джейку Полу после победы над Майком Тайсоном
Усик дал совет Джейку Полу после победы над Майком Тайсоном
09.12.2024, 08:48
Бокс
Ротань пояснил, почему Александрия потерпела разгромное поражение от Динамо
Ротань пояснил, почему Александрия потерпела разгромное поражение от Динамо
09.12.2024, 07:11 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем