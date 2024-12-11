10 декабря проходил матч 6-го тура Лиги чемпионов между командами «Байер» и «Интер».

Игра проходила на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Лига чемпионов. 6-й тур. 10 декабря

«Байер» – «Интер» – 1:0

Гол: Мукиеле, 90

Видеообзор матча: