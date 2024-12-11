10.12.2024 22:00 – FT 1 : 0
Лига чемпионов11 декабря 2024, 01:12 | Обновлено 11 декабря 2024, 01:29
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0
Байер – Интер – 1:0. Гол на 90-й минуте. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов
11 декабря 2024, 01:12 | Обновлено 11 декабря 2024, 01:29
50
0
10 декабря проходил матч 6-го тура Лиги чемпионов между командами «Байер» и «Интер».
Игра проходила на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
Лига чемпионов. 6-й тур. 10 декабря
«Байер» – «Интер» – 1:0
Гол: Мукиеле, 90
Видеообзор матча:
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Норди Мукиеле (Байер).
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