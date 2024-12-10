Кардинал решает. Французский клуб-выскочка отомстил ПСВ, обидчикам Шахтера
Брест победил ПСВ благодаря единственному голу Жюльена ле Кардинала
Вечером 10 декабря состоялся поединок 6-го тура Лиги чемпионов.
Французский клуб-выскочка Брест нанес неожиданное поражение нидерландскому ПСВ (1:0).
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Брест «отомстил» обидчикам Шахтера за досадное поражение горняков двухнедельной давности.
Единственный в матче гол забил Жюльен ле Кардинал на 43-й минуте матча.
Невероятная сенсация: скромный Брест набрал 13 очков, вошел в топ-5 Лиги чемпионов и гарантировал себе плей-офф ЛЧ!
ПСВ имеет 8 очков и находится на 21-й позиции в турнирной таблице. В плей-офф выйдут топ-24 команды
🏆 Лига чемпионов. 6-й тур, 10 декабря
22:00. Брест (Франция) – ПСВ (Нидерланды) – 1:0
Гол: Ле Кардинал, 43
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