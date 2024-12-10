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Лига Чемпионов
Брест
10.12.2024 22:00 – FT 1 : 0
ПСВ Эйндховен
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Лига чемпионов
10 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 11 декабря 2024, 00:11
246
0

Кардинал решает. Французский клуб-выскочка отомстил ПСВ, обидчикам Шахтера

Брест победил ПСВ благодаря единственному голу Жюльена ле Кардинала

10 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 11 декабря 2024, 00:11
246
0
Кардинал решает. Французский клуб-выскочка отомстил ПСВ, обидчикам Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 10 декабря состоялся поединок 6-го тура Лиги чемпионов.

Французский клуб-выскочка Брест нанес неожиданное поражение нидерландскому ПСВ (1:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Брест «отомстил» обидчикам Шахтера за досадное поражение горняков двухнедельной давности.

Единственный в матче гол забил Жюльен ле Кардинал на 43-й минуте матча.

Невероятная сенсация: скромный Брест набрал 13 очков, вошел в топ-5 Лиги чемпионов и гарантировал себе плей-офф ЛЧ!

ПСВ имеет 8 очков и находится на 21-й позиции в турнирной таблице. В плей-офф выйдут топ-24 команды

🏆 Лига чемпионов. 6-й тур, 10 декабря

22:00. Брест (Франция) – ПСВ (Нидерланды) – 1:0

Гол: Ле Кардинал, 43

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Лига чемпионов Брест (Франция) ПСВ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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