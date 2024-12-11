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Лига Чемпионов
Брест
10.12.2024 22:00 – FT 1 : 0
ПСВ Эйндховен
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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 01:35 | Обновлено 11 декабря 2024, 01:38
56
0

ВИДЕО. Как забил французский Кардинал? В ЛЧ сражались соперники Шахтера

Следующий оппонент горняков обыграл предыдущего противника донеччан

11 декабря 2024, 01:35 | Обновлено 11 декабря 2024, 01:38
56
0
ВИДЕО. Как забил французский Кардинал? В ЛЧ сражались соперники Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 10 декабря состоялся поединок 6-го тура Лиги чемпионов.

Французский клуб-выскочка Брест нанес неожиданное поражение нидерландскому ПСВ (1:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Брест «отомстил» обидчикам Шахтера за досадное поражение горняков двухнедельной давности.

Единственный в матче гол забил Жюльен ле Кардинал на 43-й минуте матча.

Невероятная сенсация: скромный Брест набрал 13 очков, вошел в топ-5 Лиги чемпионов и гарантировал себе плей-офф ЛЧ!

ПСВ имеет 8 очков и находится на 21-й позиции в турнирной таблице. В плей-офф выйдут топ-24 команды.

🏆 Лига чемпионов. 6-й тур, 10 декабря

22:00. Брест (Франция) – ПСВ (Нидерланды) – 1:0

Гол: Ле Кардинал, 43

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Жюльен Ле Кардиналь (Брест).
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Брест (Франция) ПСВ видео голов и обзор Лига чемпионов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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