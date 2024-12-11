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Брест
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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 01:23 | Обновлено 11 декабря 2024, 02:08
23
0

Брест – ПСВ – 1:0. Борьба за место в плей-офф ЛЧ. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов

11 декабря 2024, 01:23 | Обновлено 11 декабря 2024, 02:08
23
0
Брест – ПСВ – 1:0. Борьба за место в плей-офф ЛЧ. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

10 декабря проходил матч 6-го тура Лиги чемпионов между командами «Брест» и «ПСВ».

Игра проходила на стадионе «Стад дю Рудуру» в Генгаме и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Лига чемпионов. 6-й тур. 10 декабря

«Брест» – «ПСВ» – 1:0

Гол: Кардинал, 43

Видеобзор матча:

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Жюльен Ле Кардиналь (Брест).
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Брест (Франция) ПСВ Лига чемпионов видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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