10.12.2024 22:00 – FT 1 : 0
Лига чемпионов11 декабря 2024, 01:23 | Обновлено 11 декабря 2024, 02:08
23
0
Брест – ПСВ – 1:0. Борьба за место в плей-офф ЛЧ. Видео гола
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов
11 декабря 2024, 01:23 | Обновлено 11 декабря 2024, 02:08
23
0
10 декабря проходил матч 6-го тура Лиги чемпионов между командами «Брест» и «ПСВ».
Игра проходила на стадионе «Стад дю Рудуру» в Генгаме и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
Лига чемпионов. 6-й тур. 10 декабря
«Брест» – «ПСВ» – 1:0
Гол: Кардинал, 43
Видеобзор матча:
События матча
43’
ГОЛ ! Мяч забил Жюльен Ле Кардиналь (Брест).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 декабря 2024, 12:40 8
На норвежца претендуют «ПСЖ» и «Реал»
Футбол | 10 декабря 2024, 13:31 5
Минай может сняться с Первой лиги Украины
Футбол | 10.12.2024, 07:52
Футбол | 10.12.2024, 20:05
Футбол | 11.12.2024, 01:44
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.12.2024, 15:19 16
09.12.2024, 07:11 9
10.12.2024, 00:14 6
09.12.2024, 00:11 3
10.12.2024, 13:02 15
09.12.2024, 17:27 1
10.12.2024, 08:24
10.12.2024, 10:58 5