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Испания
21 октября 2024, 08:27 | Обновлено 21 октября 2024, 08:36
1149
0

Среди величайших. Левандовски вошел в тройку бомбардиров топ-5 лиг

Выше только Криштиану Роналду и Лионель Месси

21 октября 2024, 08:27 | Обновлено 21 октября 2024, 08:36
1149
0
Среди величайших. Левандовски вошел в тройку бомбардиров топ-5 лиг
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский установил личное достижение по голам. Форвард стал третьим футболистом по количеству забитых в топ-5 лигах.

В матче 10-го тура Ла лиги каталонская «Барселона» без особых проблем одолела «Севилью» (5:1). Роберт отметился дублем в матче, достигнув отметки в 366 голов в пяти лучших европейских лигах.

Выше за поляка только два футболиста: Криштиану Роналду и Лионель Месси. Аргентинец является главным голеодором топ-чемпионатов Европы, на счету игрока 496 забитых мячей. Португалец отстает от Лионеоля всего на один мяч – 495 голов.

Напомним, что Роберт ранее выступал за немецкую «Баварию» и «Боруссию» Дортмунд. Также провел пару лет в польских клубах «Лех» и «Знич» Прушкув.

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Роберт Левандовски Барселона чемпионат Испании по футболу Барселона - Севилья Лионель Месси Криштиану Роналду
Андрій Вітренко Источник: X (Twitter)
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