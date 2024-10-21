Среди величайших. Левандовски вошел в тройку бомбардиров топ-5 лиг
Выше только Криштиану Роналду и Лионель Месси
Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский установил личное достижение по голам. Форвард стал третьим футболистом по количеству забитых в топ-5 лигах.
В матче 10-го тура Ла лиги каталонская «Барселона» без особых проблем одолела «Севилью» (5:1). Роберт отметился дублем в матче, достигнув отметки в 366 голов в пяти лучших европейских лигах.
Выше за поляка только два футболиста: Криштиану Роналду и Лионель Месси. Аргентинец является главным голеодором топ-чемпионатов Европы, на счету игрока 496 забитых мячей. Португалец отстает от Лионеоля всего на один мяч – 495 голов.
Напомним, что Роберт ранее выступал за немецкую «Баварию» и «Боруссию» Дортмунд. Также провел пару лет в польских клубах «Лех» и «Знич» Прушкув.
Robert Lewandowski has become the third all-time highest scorer in Europe's top five leagues, only behind Lionel Messi and Cristiano Ronaldo 🤯⚽️ pic.twitter.com/do21i25Wok— OneFootball (@OneFootball) October 20, 2024
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